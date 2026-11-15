Palladino e una risalita poderosa: Bologna in linea con le ultime stagioni

Detto e ridetto, ma dirlo una volta in più non fa male: in quanti, dopo le prime giornate, si immaginavano il Bologna già in zona Europa? A lottare per quelle posizioni, diciamo. Ecco, forse…nessuno. E invece i Rossoblù sono ora all’ottavo posto dopo quattro vittorie consecutive, a quota 17 punti: con l’arrivo di Raffaele Palladino è arrivata la svolta, e i Felsinei sono in linea con la media delle precedenti tre stagioni di Italiano e Motta.

Bologna e i punti fin qui: in linea con il recente passato

È Davide Centonze nel suo articolo odierno sull’inserto del Corriere dello Sport – Stadio, e cioè Più Stadio, a porre l’attenzione sulla media punti di un Bologna che si trova all’ottavo posto a quota 17. Un punteggio, questo, forse difficilmente pronosticabile fino a qualche settimana fa, ma che ora proietta i Rossoblù nelle zone che gli competono, e che hanno imparato a conoscere negli ultimi anni.

Ecco, proprio in riferimento alle ultime stagioni, la media…è sempre quella. Più o meno. Si, perché i Rossoblù di Vincenzo Italiano, nella precedente stagione e in quella prima ancora, arrivati a questo punto avevano 21 punti (mai così tanti negli ultimi dieci anni) e 18. Quest’ultimo valore è lo stesso della stagione trionfale di Thiago Motta. Oggi, solo un punto in meno per Palladino: questo fa capire come la strada sia nuovamente tracciata.

Ad ognuno i suoi meriti

E qui, i meriti, li ha tutti lui. Ed è innegabile: c’è stato un “prima” e un “dopo” in questi mesi. Raffaele Palladino ha ridato linfa vitale al Bologna e a tutto l’ambiente, con i risultati che parlano per lui. Se i Rossoblù oggi possono guardare al futuro con fiducia, potendo pensare di giocarsi per la quarta stagione consecutiva un posto in Europa è proprio grazie all’allenatore nativo di Mugnano di Napoli, il quale ha capovolto tutto e tutti e ottenuto subito risultati in poco più di un mese. Con tutta una stagione davanti, è normale aver ritrovato quella positività che ha contraddistinto l’ambiente negli ultimi anni: a dirlo, oggi, sono anche i numeri.

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