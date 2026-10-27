Ieri sera è andata in scena a Londra la cerimonia d’assegnazione del Pallone d’Oro 2026, il più prestigioso premio individuale del mondo del calcio. Quest’anno ad alzare l’ambito trofeo è stato il fuoriclasse inglese Harry Kane, bomber del Bayern Monaco, capocannoniere della Bundesliga e pedina fondamentale dell’Inghilterra. Nella classifica anche il fenomeno del Real Madrid Kylian Mbappé (secondo), l’enfant prodige del calcio spagnolo Lamine Yamal (terzo) e altri campioni come Rodri, Leo Messi, Kvaratskhelia, Dembélé, Haaland, Olise e Fabian Ruiz.

Roberto Baggio, in rossoblù nella stagione 97-98, aveva vinto il Pallone d’Oro nel ’93: a oggi il Divin Codino è l’unico vincitore del Pallone d’Oro nella storia del Bologna

Nella Hall of Fame del riconoscimento più ambito dai calciatori ci sono anche cinque italiani: Omar Sivori, Gianni Rivera, Paolo Rossi, Roberto Baggio e Fabio Cannavaro. Il Divin Codino, in particolare, è tuttora l’unico giocatore ad aver vestito la maglia del Bologna dopo aver vinto il Pallone d’Oro. Durante l’annata trascorsa sotto le Due Torri, tra l’altro, l’attaccante vicentino regalò una delle sue migliori stagioni dal punto di vista del rendimento.

Dopo aver fatto il boom ai tempi della Fiorentina, Baggio si trasferì alla Juventus nel 1990. Tre anni dopo, con la fascia di capitano al braccio, condusse la Vecchia Signora alla vittoria della Coppa Uefa 1992-1993. Fu a quel punto, nel dicembre del 1993 e sempre ai tempi della Juve, che Baggio si aggiudicò l’ambitissimo Pallone d’Oro, battendo candidati del calibro di Dennis Bergkamp (Inter/Ajax), Éric Cantona (Manchester United), Alen Bokšić (Olympique Marsiglia/Lazio) e Michael Laudrup (Barcellona).

Dopo l’esperienza bianconera l’asso del calcio italiano passò prima al Milan, dove trascorse due annate, e poi al Bologna: era l’anno sportivo 1997-1998. Baggio indossò la maglia rossoblù per un solo anno, ma fu sufficiente per infrangere i suoi record precedenti. Il Divin Codino, infatti, giocò 30 partite di campionato e siglò 22 reti, realizzando il suo record personale di marcature in una sola stagione. Fu proprio lui a trascinare gli emiliani alla qualificazione alla Coppa Intertoto.

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