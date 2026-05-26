Italiano resta in bilico? Nel casting per la panchina De Rossi supera Grosso

A Casteldebole la linea ufficiale è la stessa: il Bologna e Vincenzo Italiano continuano insieme, almeno sul piano delle dichiarazioni pubbliche. Dietro le quinte, però, il club si muove con la prudenza di chi sa che il mercato delle panchine può cambiare tutto nel giro di pochi giorni. E in tutto questo, la dirigenza rossoblù sa che dovrà essere preparata.

Bologna, Palladino è un’idea concreta per la panchina

Tra i profili più apprezzati c’è sempre quello di Raffaele Palladino. L’ex Monza continua a essere considerato un tecnico in linea con la filosofia rossoblù: giovane e moderno, che sa valorizzare il materiale a disposizione. Non è un nome nuovo per il Bologna, che già in passato aveva sondato la sua candidatura.

De Rossi scavalca la classifica

Ieri vi avevamo parlato di tutti i nomi che potrebbero interessare ai rossoblù. Oggi, quei nomi, sono gli stessi. Ma attenzione a Daniele De Rossi, figura che continua a stimolare l’interesse della dirigenza. Carisma, personalità e una forte impronta caratteriale lo rendono un’opzione, per così dire, affascinante.

Secondo quanto riportato su Il Resto del Carlino, il nome dell’ex Roma avrebbe guadagnato posizioni nella lista delle preferenze, mettendo in secondo piano la pista che porta a Fabio Grosso. Il suo lavoro recente al Sassuolo è stato molto apprezzato e la concorrenza, in particolare della Fiorentina, rende l’operazione complessa.

Rimane però un profilo coerente con l’idea di calcio del club, soprattutto per capacità di lavorare sul gruppo e sui giovani.

Una nuova suggestione

Nel ventaglio delle opzioni figura anche Domenico Tedesco, ex commissario tecnico del Belgio. Una candidatura diversa, più internazionale per esperienza e approccio, che potrebbe portare ad un cambio di passo più marcato rispetto alle soluzioni interne al campionato italiano.

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