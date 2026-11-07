Parma-Bologna (1-2), Cambiaghi e Theate: «Non è fortuna, lavoriamo tanto e mettiamo la mentalità giusta»

Il Bologna conquista una vittoria importante sul campo del Parma, imponendosi per 1-2 grazie alle reti di Theate e Orsolini, quest’ultimo a segno su calcio di rigore. Per i rossoblù si tratta della quarta vittoria consecutiva, un risultato che conferma il momento positivo della squadra di Raffaele Palladino. Al termine della gara sono intervenuti Nicolò Cambiaghi, eletto Player of the Match, e Arthur Theate, autore della rete che ha contribuito al successo rossoblù. Ecco le loro dichiarazioni.

Una vittoria importante e un riconoscimento individuale per Cambiaghi. Theate ha speso parole importanti per il compagno:

Theate: «È un giocatore fortissimo per noi, molto importante. Fa sempre una buona partita, dà sempre il massimo e per me è anche un grande uomo».

Nicolò, oggi hai giocato su entrambe le fasce e hai festeggiato anche una nuova convocazione in Nazionale. Quanto sei soddisfatto della prestazione e del momento che stai vivendo?

Cambiaghi: «Il mister oggi ha provato a mettere in campo una squadra offensiva, visto che eravamo con un uomo in più. La scelta ha pagato. Sono veramente contento per questa vittoria, perché è un tassello molto importante per noi. Ci tenevamo a chiudere al meglio e sono davvero felice. La Nazionale è sempre un piacere enorme, quindi non vedo l’ora di partire».

Theate è tornato al gol con la maglia del Bologna dopo quattro anni. Che cosa significa per te questo gol e quanto sei contento per il tuo compagno?

Cambiaghi: «Io non ho giocato con lui a Bologna, ma ho trovato un ragazzo d’oro, un giocatore fortissimo. Sono veramente contento per lui, se lo merita per la partita che ha fatto e sono felice che questo gol ci abbia portato alla vittoria».

Quattro vittorie consecutive: che cosa è cambiato nella squadra?

Cambiaghi: «Secondo me abbiamo ritrovato quell’entusiasmo che ci mancava un pochino. La squadra è sempre stata di un valore importante, a prescindere da chi è andato via. Sono arrivati giocatori importanti che hanno avuto bisogno di tempo, ma forse ci mancava un po’ di fiducia. L’abbiamo ritrovata e piano piano siamo tornati a vincere. Vincere aiuta a vincere, ma non dobbiamo montarci la testa: dobbiamo continuare a lavorare, perché ci aspetta una parte di campionato molto importante».

Arthur, quanto lavoro c’è dietro questo cambiamento e quanto è importante la nuova mentalità portata da Palladino?

Theate: «Abbiamo lavorato tanto. Quando è arrivato il nuovo mister, dopo una settimana abbiamo iniziato a lavorare con le sue idee. Durante la settimana lavoriamo tantissimo e quando scendiamo in campo abbiamo fiducia. Non è fortuna: lavoriamo tanto, mettiamo le idee sul campo e ci mettiamo la mentalità giusta. Faccio i complimenti al Parma, perché in dieci contro undici ha giocato per tutta la partita senza tirarsi indietro. Noi abbiamo la mentalità giusta e spero che dopo la sosta per le Nazionali possiamo fare grandi cose, perché questo è solo l’inizio».

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