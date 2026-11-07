Parma-Bologna (1-2), Orsolini: «Siamo partiti davvero male, ora vogliamo divertirci»

Riccardo Orsolini è tornato proprio nel match che riporta il Bologna in una zona particolarmente privilegiata di classifica. E lo ha fatto con personalità, trovando il gol su rigore che poi ha deciso questo derby contro un onestissimo Parma, che pure appare in nettissima ripresa.

Dopo i novanta minuti, c’è spazio per i sorrisi: come sempre ai microfoni, l’ascolano ha parlato in maniera molto schietta e ironica con i giornalisti, raccontando la ripresa di questo gruppo che oggi sogna in grande.

Orsolini e Bernardeschi in campo assieme: si può fare…

«Berna ne ha già calciati due, allora gli ho chiesto per favore di lasciarmi il rigore. Scherzi a parte è importante non litigare, chi lo tira lo tira. Conta fare gol e non creare dinamiche difficili: sono tranquillo e ringrazio sia Fede sia la squadra perché ha reagito bene al percorso che stiamo facendo».

Questo periodo ti ricorda qualcosa del passato?

«Il mister è venuto in fretta perché abbiamo iniziato davvero male. Dovevamo vincere, lui è stato davvero bravo e noi ci siamo subito messi a disposizione: il gruppo ha fatto bene in passato, l’ossatura è la stessa. Mi sono divertito con Thiago e Vincenzo, spero di replicare con il mister».

La Nazionale è un obiettivo?

«Ho avuto altri pensieri: dopo che mi sono fatto male due volte di fila la situazione non era delle migliori. La Nazionale è sempre un obiettivo ma passa da Bologna, noi dobbiamo pensare a riprenderci i punti persi e poi si vedrà».

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