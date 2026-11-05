Parma-Bologna, la sfida dei 2008: i gioiellini Lontani e Libra

Se Libra sta cercando di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel Bologna, Simone Lontani è invece già una delle sorprese più interessanti del Parma. L’attaccante classe 2008, a differenza di Libra, è arrivato in estate dal Milan.

Simone sta trovando la sua grande occasione in gialloblù e sta vivendo un avvio di stagione particolarmente positivo. I numeri parlano per lui con cinque reti complessive al 3 novembre, tre delle quali in Serie A.

Dopo i dieci gol e tre assist realizzati nella precedente Primavera 1 rossonera, il diciottenne ha trovato in Emilia l’ambiente giusto per crescere e mettersi alla prova. Decisiva la doppietta all’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Catania, seguita dalle reti in campionato, fino al definitivo 3-0 rifilato all’Atalanta.

Gilardino, come già Cuesta, gli sta concedendo fiducia, apprezzandone soprattutto equilibrio, applicazione e capacità di incidere negli ultimi metri. Il derby contro il Bologna rappresenterà così un’altra occasione per confermare il suo talento e continuare a sorprendere.