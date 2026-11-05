Bologna FC
Parma-Bologna, la sfida dei 2008: i gioiellini Lontani e Libra
Il derby emiliano mette a confronto due dei talenti più interessanti della classe 2008 in Serie A: Lontani è già protagonista nel Parma, mentre Libra cerca spazio nei rossoblù.
Parma-Bologna non sarà solamente il più classico dei derby emiliani o la sfida fatta di tanti incroci fra ex da entrambe le parti, ma sarà anche la sfida tra due gioielli 18enni che stanno in misure diverse rapendo gli occhi degli appassionati: il gialloblù Simone Lontani e il rossoblù Marco Libra.
Uno italiano, uno venezuelano, sono i due giocatori classe 2008 che stanno trovando maggiore spazio in Serie A quest’anno. Un elemento tutt’altro che scontato in un campionato sempre più dominato da over 30. Pur non essendo i primi della storia in Serie A, i giocatori di Parma e Bologna quest’anno sono senz’altro i due giovanissimi dell’annata 2008 più in vista.
Bologna, Libra cerca più spazio: Palladino glielo darà
All’inizio di questa stagione, il Bologna nel finale del calciomercato ha rinunciato a cercare un centrocampista-mezzala per completare la mediana di mister Tedesco. La soluzione dei felsinei è stata più semplice e immediata del dovuto: la promozione di Marco Libra.
Il giocatore italo-venezualeno, reduce dalla bellissima stagione con la Primavera di mister Morrone, è oggi un membro dell’organico della prima squadra. Ha già giocato diversi spezzoni, di cui il più importante nella gara interna pareggiata contro il Sassuolo, in cui per bocca dell’ex tecnico rossoblù Tedesco è stato forse il migliore.
Con Palladino, il ruolo della mezzala non c’è. Tuttavia, il tecnico campano ha intenzione di impiegare Libra per il momento come trequartista nel 3-4-2-1. Il giocatore è già subentrato in quella posizione nel finale della gara di Cagliari, non sfigurando e dopo la gara Palladino ne ha tessuto le lodi promettendo di fatto un maggiore minutaggio.
Parma, Lontani è già protagonista: cinque gol stagionali per l’ex Milan
Se Libra sta cercando di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel Bologna, Simone Lontani è invece già una delle sorprese più interessanti del Parma. L’attaccante classe 2008, a differenza di Libra, è arrivato in estate dal Milan.
Simone sta trovando la sua grande occasione in gialloblù e sta vivendo un avvio di stagione particolarmente positivo. I numeri parlano per lui con cinque reti complessive al 3 novembre, tre delle quali in Serie A.
Dopo i dieci gol e tre assist realizzati nella precedente Primavera 1 rossonera, il diciottenne ha trovato in Emilia l’ambiente giusto per crescere e mettersi alla prova. Decisiva la doppietta all’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Catania, seguita dalle reti in campionato, fino al definitivo 3-0 rifilato all’Atalanta.
Gilardino, come già Cuesta, gli sta concedendo fiducia, apprezzandone soprattutto equilibrio, applicazione e capacità di incidere negli ultimi metri. Il derby contro il Bologna rappresenterà così un’altra occasione per confermare il suo talento e continuare a sorprendere.
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