Pisa-Bologna (0-1), Skorupski: «La parata più difficile? Quella su Aebischer che però conosco bene»

Il Bologna torna da Pisa con tre punti importantissimi e sfatando un lunghissimo tabù: i toscani infatti, non perdevano in casa contro i rossoblù dal lontano 21 agosto 1985.

Non è stata affatto una partita semplice per i felsinei, che si sono trovati di fronte un Pisa agguerrito determinato a fare punti in ottica salvezza.

Dopo due occasioni di Santiago Castro nel primo tempo, la svolta è arrivata alla fine della ripresa con Italiano che, leggendo le difficoltà della squadra ha cambiato modulo. Il Bologna è tornato al 4-2-3-1 inserendo Jens Odgaard sulla trequarti ed è stato proprio il danese a decidere la partita con un golazo al 90′.

Prezioso per il risultato è stato poi Lukasz Skorupski che ha effettuato dei veri e propri miracoli, ad esempio quelli sui tiri di Moreo, Piccinini ed Aebischer. Al termine di Pisa-Bologna, il portiere rossoblù ha rilasciato un breve commento.

Il commento di Skorupski in Pisa-Bologna

«Abbiamo ottenuto una grande vittoria, tre punti importanti. La parata più difficile è stata su un tiro di Aebischer che conosco bene, so come tira e sono riuscito a parare. Portiamo a casa tre punti pesanti, ora torniamo ad allenarci più carichi di prima».

Una difesa sempre più solida

Una vittoria di vitale importanza quindi, che proietta la squadra di Vincenzo Italiano a quota 39 punti in classifica, consolidando l’ottavo posto. Oltre alla quinta vittoria consecutiva, un altro elemento da sottolineare è il quarto clean sheet di fila: quest’oggi molto buona la prestazione di Casale, che è dovuto entrare improvvisamente a seguito della pallonata che Vitik ha preso in pieno volto.

