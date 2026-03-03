Dal giallo di Lucumí al gol di Odgaard: Pisa-Bologna, il commento sulla conduzione arbitrale (Stadio)

La gara tra Pisa e Bologna della Cetilar Arena non è terminata senza contestazioni verso la conduzione dell’arbitro Ermanno Feliciani. Un metro poco costante gli sono valse alcune critiche da parte di entrambe le squadre. Alla fine, il fischietto di Teramo ha chiuso con 26 falli e 2 cartellini gialli, oltre a un rosso per il match analyst rossoblù, Stefano Firicano.

L’arbitraggio di Feliciani in Pisa-Bologna

In una gara tutto sommato controllabile, Feliciani non ha mostrato una chiara linea di giudizio nella gestione dei falli. Se l’ammonizione di Freluer per fallo su Aebischer – scivolata del primo sul secondo in cui non colpisce mai il pallone – è accettabile, su quella di Lucumí c’è qualche dubbio. Il centrale colombiano, ammonito per proteste, chiedeva un cartellino per un’entrata in ritardo di Marin su Odgaard. Tuttavia, l’arbitro ha giudicato l’entrata del centrocampista nerazzurro troppo leggera per una sanzione disciplinare.

Passiamo al gol che ha deciso il match. Qui, non si registrano errori: eccetto un contrasto fra Coppola e Odgaard – giustamente non sanzionato – non ci sono altri contatti da valutare e che potrebbero portare all’annullamento della rete del danese.

Fonte – Edmondo Pinna, Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook