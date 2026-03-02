Verso Pisa-Bologna: la doppia sfida di Dallinga (Stadio)

Vincere e convincere, per provare a macinare più punti possibile in questa ultima parte di stagione e mantenere accesa una fiammella di speranza di un posto in Europa: è questa la mentalità con cui il Bologna andrà a trovare il Pisa penultimo della classe nel match valido per il 26° turno di Serie A. La sfida è in programma oggi pomeriggio alle 18:30 all’Arena Garibaldi.

Verso Pisa-Bologna: Dallinga in vantaggio su Castro nel 4-3-3 di partenza

Chiaramente la formazione titolare non è stata ancora comunicata: Vincenzo Italiano avrà tutto il giorno per pensare agli undici da schierare in campo contro i toscani del giovane tecnico svedese Oscar Hiljemark, il quale ha preso il posto di Alberto Gilardino sulla panchina nerazzurra.

Con ogni probabilità nel 4-3-3 di partenza scelto da mister Italiano vedremo anche Thijs Dallinga. L’olandese appare in vantaggio su Santi Castro, che ha giocato la maggior parte dei minuti nelle ultime quattro sfide con Torino, Udinese e Brann. Thijs, dunque, potrebbe essere chiamato a guidare l’attacco rossoblù in quel di Pisa, con Orsolini e Cambiaghi ai lati.

L’obiettivo di Thijs: riconquistare la fiducia di mister Italiano

Una doppia sfida, però, attende il centravanti olandese. L’ex Tolosa deve innanzitutto riscattare le ultime prestazioni insufficienti, a partire dall’impalpabile gara contro l’Udinese. Lo stesso Italiano non si è detto soddisfatto del rendimento dell’attaccante classe 2000, che finora ha collezionato una sola rete in campionato.

Adesso, dunque, il ragazzo dovrà riconquistare la fiducia del mister, anche in vista dei numerosi impegni del Bologna. L’agenda della squadra, infatti, è fitta di appuntamenti. Archiviata la trasferta di Pisa, l’8 marzo i felsinei affronteranno l’Hellas Verona in un match che metterà in palio punti importanti per la classifica. Il 12 marzo ci sarà il primo atto dell’Euroderby con la Roma, valido per gli Ottavi di Europa League, con il ritorno dell’Olimpico previsto per il 19 marzo. Il 15 marzo, intanto, i felsinei saranno ospiti del Sassuolo.

(Fonte: Stadio, Claudio Beneforti)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook