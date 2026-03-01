Face to Face – L’allievo di 24 maestri sfida il Bologna: la missione di Hiljemark

Un duello del tutto inedito: Vincenzo Italiano e Oscar Hiljemark si sfideranno per la prima volta in carriera. Una sfida senza precedenti, se non le volte in cui l’allenatore del Bologna ha affrontato il Pisa: sono in tutto tre gli incontri e Italiano ne ha persi due.

Ma chi è Oscar Hiljemark? Trentatré anni, allena da un paio di stagioni dopo un ritiro molto precoce da calciatore a soli 28 anni. Al Pisa è più giovane di quattro suoi giocatori e il club lo ha scoperto grazie a Hojholt, ma ci arriveremo.

Il Bologna di Italiano vs Pisa

Vincenzo Italiano ha affrontato il Pisa tre volte. La prima nel 2019, quando ancora guidava lo Spezia verso la storica promozione in Serie A, mentre la squadra toscana era guidata da Luca D’Angelo. Finiva 3 a 2 per i padroni di casa all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani e le cose non andarono meglio nella gara di ritorno: lo Spezia perdeva 1 a 2 in rimonta tra le mura di casa.

Prima che Italiano ritrovasse il Pisa passarono cinque anni: il terzo e ultimo scontro risale allo scorso 5 ottobre allo Stadio Dall’Ara. Il Bologna di Italiano manda in rete quattro uomini diversi: Cambiaghi, Moro e Orsolini nel primo tempo, poi Odgaard a chiudere la partita sul 4 a 0 nella ripresa. Allora, però, il Pisa era guidato da Alberto Gilardino: l’ex rossoblù è stato esonerato esattamente un mese fa dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo e il critico quadro di classifica (il Pisa al momento è ultimo a pari punti col Verona a quota 15).

Chi è Oscar Hiljemark, il nuovo allenatore del Pisa

Domani Italiano incontrerà il club toscano per la quarta volta in carriera, ma sulla panchina troverà Oscar Hiljemark. Ma com’è ci è arrivato lo svedese a Pisa? La società seguiva Malthe Hojholt, centrocampista danese classe 2001 poi acquistato nell’estate del 2024. Il giocatore venne prelevato dall’Aalborg, una piccola squadra danese che colpì gli osservatori per gioco e intensità, allenata proprio da Oscar Hiljemark. Qualcuno se lo ricorderà tra i nomi del centrocampo di Palermo e Genoa, per un totale di 99 partite giocate nel nostro campionato.

Si dice che un allenatore rubi qualcosa da tutti gli allenatori che ha avuto nella propria carriera da calciatore. Ecco, Oscar ne ha visti ben 24: Ballardini, Juric, De Zerbi e Prandelli sono solo alcuni dei nomi. Dal suo arrivo, il Pisa ha ottenuto due sconfitte contro Milan e Fiorentina, infine un pareggio proprio contro il Verona. Domani affronterà per la prima volta il Bologna di Italiano: chi avrà la meglio?

