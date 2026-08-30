Precedenti Atalanta-Bologna – Bergamo è quasi un tabù, ma in momenti chiave sono arrivate anche vittorie

La sfida tra Atalanta e Bologna è spesso sinonimo di equilibrio, sebbene ci sia una discreta differenza tra i precedenti in Emilia e quelli disputati in Lombardia in termini di risultati finali. Possiamo dire che sia una di quelle partite in cui il fattore campo è abbastanza presente a livello statistico, ma la difficoltà non rende impossibile l’impresa.

Il bilancio complessivo tra Bologna e Atalanta

Analizzando il nostro database, nei 116 incontri ufficiali disputati tra campionato e coppe, si nota un leggero vantaggio rossoblù nel bilancio generale con 45 vittorie, 28 pareggi e 43 sconfitte.

Il computo delle reti vede il Bologna avanti con 150 gol fatti a fronte dei 140 subiti, con l’1-0 e lo 0-1 come risultati più frequenti.

A discapito dei risultati più frequenti che suggeriscono equilibrio, la miglior vittoria felsinea è il rotondo 5-0, ottenuto due volte: nel maggio 1960 e nel gennaio 1968, mentre la peggior sconfitta risale invece al settembre 1949, un pesante 2-6 casalingo.

I precedenti di Atalanta-Bologna: quasi un tabù

Se restringiamo il campo alle sole gare giocate in trasferta, il bilancio si fa più complicato per i rossoblù, perché per anni vincere a Bergamo è stato più che un tabù. Il Bologna in terra lombarda ha infatti totalizzato 15 vittorie, 15 pareggi e 28 sconfitte, con 53 reti segnate e ben 81 subite.

A peggiorare la situazione, c’è il fatto che molte delle vittorie affondano le proprie radici nella storia del calcio. Va però detto che il risultato più comune lontano dalle Due Torri rimane l’1-0 (per l’una o per l’altra squadra), confermando quanto sia difficile espugnare il campo della Dea ma anche quando il Bologna cerchi sempre di vendere cara la pelle. E che non sia poi così impossibile vincere.

I Rossoblù più prolifici contro l’Atalanta

I rossoblù più prolifici contro l’Atalanta sono stati: Gino Pivatelli (14 reti), Beppe Savoldi (11 reti) ed Ezio Pascutti (10 reti). Tra i giocatori attuali, Riccardo Orsolini è il solo ad avere segnato due volte contro l’Atalanta con la maglia del Bologna e, se è vero che molti degli altri non vestono il rossoblù da tanti anni, è anche vero che è significativo che neanche Orso sia riuscito ad andare oltre le due reti in questa sfida.

Ultime 3 a Bergamo: risultati e protagonisti

Una nota positiva, all’interno di statistiche non troppo ottimali, è che gli ultimi precedenti disputati a Bergamo hanno mostrato una lieve ripresa di risultati positivi per i rossoblù. Le ultime tre partite hanno infatti visto due vittorie bolognesi e una sconfitta:

Atalanta-Bologna 0-1 (17/05/2026): Decide un guizzo di Riccardo Orsolini che speriamo possa ripetersi; Atalanta-Bologna 2-0 (13/04/2025): Successo bergamasco firmato da Retegui e Pasalic; Atalanta-Bologna 0-1 (04/02/2025, Coppa Italia): Col colpo di testa di Santiago Castro, che ci regalò la semifinale di Coppa Italia.

Cosa aspettarsi statisticamente dal prossimo Atalanta-Bologna?

Proviamo ad affidarci allo storico statistico per capire cosa possa succedere, pur sapendo i limiti di questo approccio. La statistica suggerisce una partita complicata, con l’1-0 (o 0-1) come esito più probabile e una sfida che può essere decisa da un singolo episodio. Il Bologna, viste le recenti vittorie del 2025 e 2026, sa che si può anche vincere, ma a Bergamo è l’Atalanta a partire sempre favorita. Il pareggio manca da qualche anno e potrebbe essere la volta di una “x”? Dopo la sconfitta immeritata contro la Lazio, un pareggio a Bergamo non sarebbe male. Vedremo…

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