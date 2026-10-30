I precedenti di Bologna-Monza: il Dall’Ara deve spingere verso la prima vittoria casalinga

La sfida Bologna–Monza non affonda le proprie radici nella storia del club felsineo e per la Serie A è un confronto estremamente giovane con pochi precedenti. Ma va ricordato come tra Coppa Italia, Serie B e Serie C tra anni ’70 e ’90, non sia neppure una partita totalmente nuova.

Il bilancio globale tra Bologna e Monza

Sono 20 le gare ufficiali disputare fino ad oggi tra le due squadre e il Bologna è in netto vantaggio statistico con 9 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, figlie di 27 reti segnate e 17 subite.

Non a caso il 2-1, che diventa 1-2 in trasferta, è il risultato più frequente (uscito 4 volte) che delinea non sono il vantaggio rossoblù in numero di vittorie ma anche in reti segnate.

La miglior vittoria nella storia del Bologna è il netto 4-0 conquistato al Dall’Ara il 3 dicembre 2024 in Coppa Italia. La peggiore sconfitta, sebbene tutte siano arrivate con un solo gol di scarto, è il 3-2 subito a Monza il 4 settembre 1977 sempre in Coppa Italia.

I precedenti di Bologna-Monza

Affinando l’analisi solo sulle gare disputate sotto le Due Torri, nei 9 precedenti il Bologna ha fatto registrare 4 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, con 14 reti segnate e 6 subite.

Tra le mura amiche, il risultato più frequente è il pareggio per 1-1 (registrato 2 volte). La miglior vittoria casalinga coincide con il già citato 4-0 del dicembre 2024, mentre la peggior sconfitta interna è lo 0-1 del 12 febbraio 2023 in Serie A, che rappresenta anche l’unico successo del Monza a Bologna nella storia.

I migliori marcatori del Bologna

I migliori marcatori del Bologna contro il Monza dimostrano la relativa giovinezza della sfida e la frammentazione nel corso degli anni di questi incontri:

Riccardo Orsolini: 3 gol Santiago Castro: 3 gol Lorenzo Marronaro: 2 gol

Da notare che Marronaro ha 2 gol segnati con la maglia del Bologna contro il Monza, e 2 gol segnati con la maglia del Monza contro il Bologna.

Gli ultimi tre precedenti di Bologna-Monza

Gli ultimi tre Bologna-Monza giocati al Renato Dall’Ara, hanno visto due vittorie dei padroni di casa e un pareggio che ne rovina un po’ la striscia.

Bologna-Monza 3-1 (18/01/2025 – Serie A): Dopo l’iniziale vantaggio brianzolo con Daniel Maldini, il Bologna l’ha ribaltata con le reti di Santiago Castro, Jens Odgaard e Riccardo Orsolini. Bologna-Monza 4-0 (03/12/2024 – Coppa Italia): Un predominio totale del Bologna che si impone con le reti di Tommaso Pobega, Riccardo Orsolini, Benjamin Domínguez e Santiago Castro. Bologna-Monza 0-0 (13/04/2024 – Serie A): Un pari a reti inviolate non troppo emozionante.

Cosa aspettarsi statisticamente dalla prossima sfida?

In otto gare su nove il Bologna ha fatto punti e in quattro ha vinto, il numero di reti segnate e quelle subite (meno di una a gara) spingono nella direzione della vittoria rossoblù. Ma l’alto numero dei pareggi induce all’attenzione.

Ma c’è poco da girarci intorno, a prescindere dalla statistica ci si aspetta la prima vittoria casalinga del Bologna di Raffaele Palladino: ogni altro risultato sarebbe deludente, sia per le statistiche passate, sia per festeggiare il centernario dello stadio che, soprattutto, per dare continuità all’impresa di Milano.

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