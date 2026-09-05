I precedenti di Bologna-Sassuolo: raramente una delle due non è andata a segno

La sfida tra Bologna e Sassuolo in tempi recenti è diventato un appuntamento praticamente fisso della Serie A, arrivando a totalizzare 22 precedenti ufficiali. Da questi emerge un bilancio complessivo favorevole ai rossoblù, pur inserito in un contesto di discreto equilibrio. La speranza, dopo due sconfitte non esattamente meritare, senza riuscire a segnare, è quella che in Bologna-Sassuolo si continui con questo trend positivo per i rossoblù.

I precedenti tra Bologna e Sassuolo

Sono infatti 9 le vittorie del Bologna, con 7 pareggi e 6 sconfitte, in cui i rossoblù hanno totalizzato 33 reti segnate, subendone 26. Una gara che vede quindi spesso andare a segno entrambe le formazioni; non a caso il risultato più frequente è l’1-1, verificatosi in ben 5 occasioni.

La miglior vittoria del Bologna è rappresentata dal netto 3-0, ottenuto in due occasioni (novembre 2022 e dicembre 2021), ma è giusto ricordare anche il 4-2 del febbraio 2024, quando segnammo il numero massimo di reti contro i neroverdi.

La due peggiori sconfitte sono il 3-1 subito a Reggio Emilia nel 2019 e l’1-3 casalingo del maggio 2022.

Stallo quasi totale al Dall’Ara

Limitando l’analisi alle sole 11 partite giocate in casa dal Bologna, la situazione è invece di perfetto stallo, con il Dall’Ara che non è ancora riuscito statisticamente a imporre l’effetto casalingo.

Le vittorie sono state 4 a testa, contornate da 3 pareggi. Il Bologna però è stato più prolifico, segnando 18 reti contro 16.

I marcatori rossoblù in Bologna-Sassuolo

Il miglior marcatore in assoluto del Bologna contro il Sassuolo è, neanche a dirlo, Riccardo Orsolini, autore di 4 reti. Dietro di lui vi è una lista di cinque calciatori a due reti, che sono: Mattia Destro, Giovanni Fabbian, Lewis Ferguson, Erick Pulgar, Roberto Soriano. Chissà che lo scozzese non riesca ad accorciare su Orso, o se questi non allunghi ulteriormente sugli altri?

Le ultime tre gare a Bologna

Le sfide più recenti giocate a Bologna hanno visto i rossoblù ottenere una striscia di risultati positivi:

Bologna-Sassuolo 1-1 (28/12/2025): Un pareggio equilibrato deciso dalla rete di Fabbian. Bologna-Sassuolo 4-2 (04/02/2024): Una gara spettacolare con le firme di Fabbian, Ferguson e Saelemaekers, oltre a un’autorete avversaria. Bologna-Sassuolo 3-0 (12/11/2022): Un dominio totale firmato da Aebischer, Arnautovic e Ferguson.

Interessante notare come Orsolini, capocannoniere della gara, non abbia segnato nelle ultime tre gare casalinghe. Sarebbe forse ora di “bussare”…

Cosa aspettarsi da Bologna-Sassuolo?

Dati alla mano, ci si può attendere una partita combattuta, con la frequenza del risultato 1-1 e l’alternanza di vittorie e sconfitte al Dall’Ara che suggeriscono prudenza su eventuali scommesse, sebbene le recenti gare siano state più favorevoli al Bologna rispetto a quelle passate.

La sola cosa che possiamo dire è che statisticamente parlando è probabile un match con entrambe le squadre a segno, considerando che negli ultimi 5 anni solo una volta una delle due formazioni è rimasta a secco di gol (il 3-0 di dicembre 2022). Dopo due sconfitte a senza segnare questo dato potrebbe essere confortante, e una vittoria potrebbe essere il modo per svoltare, almeno mentalmente. Vedremo cosa accadrà questa volta!

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