Per i più giovani potrebbe sembrare strano ma la sfida tra Bologna e Venezia è una gara che affonda radici nel passato dei primissimi anni del calcio italiano, un calcio pionieristico. Nonostante sarebbe stato alquanto pittoresco, abbiamo tralasciato le quattro sfide contro i Volontari Venezia (anni 1912-14): quattro gare abbastanza particolari ma pertinenti con il Venezia di oggi.

Il bilancio tra Bologna e Venezia

Sono 50 gli incontri ufficiali buona parte dei quali disputati anche nei campionati d’anteguerra o subito a ridosso della Seconda Guerra Mondiale e per il Bologna sono arrivate 20 vittorie, 14 pareggi e 16 sconfitte, derivanti da 71 reti segnate e 55 subite.

Statisticamente, il risultato più frequente in assoluto è il pareggio per 1-1, registrato in ben 10 occasioni.

La miglior vittoria in assoluto del Bologna è il 6-1 del 4 dicembre 1949, mentre la peggior sconfitta risale invece all’8-0 subito in laguna il 23 febbraio 1913. Se avessimo considerato anche i Volontari Venezia, ci sarebbe stato un pesante 9-0 in favore dei rossoblù nel 1913.

I precedenti di Venezia-Bologna

Restringendo il campo alle sole 25 gare giocate in trasferta a Venezia, emerge una tradizione leggermente favorevole ai padroni di casa. Sono infatti 11 le sconfitte rossoblù, contro le 9 vittorie e i 5 pareggi, figli di 29 reti segnate e 38 subite.

Il leggero vantaggio del Venezia è avvalorato anche dal risultato più frequente, che diventa è lo stretto 1-0, apparso 5 volte, anche se è seguito dal pareggio per 1-1 (4 volte). La miglior vittoria in trasferta del Bologna in Serie A è un 2-4 del 5 febbraio 1911 appaiato dallo 0-3 del 23 settembre 1962 (con doppietta di Nielsen e gol di Pascutti), mentre la peggior battuta d’arresto esterna coincide con l’8-0 del 1913 già citato.

I migliori marcatori del Bologna

I migliori marcatori della storia del Bologna contro la formazione arancioneroverde sono:

Ettore Puricelli: 6 gol Antonio Bernabeu e István Miklózi (Mike): 5 gol Riccardo Orsolini, Harald Nielsen, Gino Donati e Mario Gradi: 3 gol

Orsolini ha l’occasione di staccare il gruppone a quota tre e posizionarsi in solitaria o, chissà, raggiungere due grandi attaccanti del passato.

Gli ultimi tre precedenti di Venezia-Bologna

Gli ultimi tre incroci giocati allo Stadio Pier Luigi Penzo hanno visto due vittorie di misura del Bologna intervallate da una sconfitta ricca di reti:

Venezia-Bologna 0-1 (29/03/2025 – Serie A): La rete rossoblù di Riccardo Orsolini decide la gara. Venezia-Bologna 4-3 (08/05/2022 – Serie A): Una gara pirotecnica e ricca di capovolgimenti di fronte; per il Bologna andarono a segno Riccardo Orsolini, Marko Arnautovic e Jerdy Schouten, ma il Venezia riuscì a spuntarla nel finale. Venezia-Bologna 0-1 (23/09/2001 – Serie A): Un balzo di oltre venti anni ci riporta alla vittoria firmata da Lamberto Zauli.

Cosa aspettarsi dal prossimo Venezia-Bologna

Difficile dire cosa aspettarsi con un Venezia desideroso più che mai di fare punti e un Bologna che non disdegna fare punti in trasferta, ma va detto che storicamente anche questa sfida, nonostante alcune eccezioni, viene spesso decisa da scarti minimi: l’1-0 (o 0-1) e l’1-1 rappresentano infatti oltre un terzo dei risultati complessivi in laguna. E a ben vedere, le ultime tre sono tutte state decisa da un solo gol di scarto, sebbene da uno 0-1 a un 4-3 ci sia parecchia differenza.

Nota finale per quello che forse è il gol più bello ancora trovabile in rete di un Venezia-Bologna, quello di Eriberto/Luciano…

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook