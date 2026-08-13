Bologna Women, primi passi verso la nuova stagione

Le rossoblù sono tornate a casa. Dopo la conclusione del mercato e l’arrivo delle numerose nuove giocatrici, la squadra ha iniziato a lavorare in vista della nuova stagione di Serie B 2026/27. A guidare il gruppo è il neo-allenatore Jacopo Leandri, chiamato a preparare il Bologna Women in vista dell’inizio del campionato.

Il ritiro a Pievepelago

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Martina Mugnaini, il primo appuntamento della preseason ha portato il Bologna a Pievepelago, sulle colline modenesi. Qui la squadra ha trascorso sei giorni di ritiro estivo, cominciando a mettere le basi per il nuovo campionato attraverso il lavoro quotidiano e la preparazione sul campo.

Durante la permanenza a Pievepelago è arrivato anche il primo test amichevole del precampionato. Di fronte alle rossoblù c’era il Sassuolo, formazione che milita in Serie A. Una sfida sicuramente utile per iniziare a prendere confidenza con il ritmo delle partite dopo l’avvio della preparazione.

Il risultato, però, ha premiato le neroverdi: è bastata una rete di Stanic al 20’ per fissare il punteggio sull’1-0. Al di là del risultato, mister Leandri ha scelto di dare spazio a tutte le sue giocatrici, permettendo così sia alle confermate sia alle nuove arrivate di mettere minuti nelle gambe.

La preparazione continua a Bologna

Conclusi i sei giorni di ritiro, sabato scorso il gruppo ha fatto ritorno a Bologna. Le rossoblù stanno continuando la preparazione al Bonarelli di Granarolo dell’Emilia, proseguendo il percorso verso l’esordio in campionato.

Il tempo a disposizione per lavorare non manca e la preseason può ancora offrire diverse occasioni per continuare a crescere. Riuscirà il lavoro svolto tra il ritiro e le prossime amichevoli a dare le risposte cercate?

Tre amichevoli prima della Serie B

Il calendario della preseason prevede ancora tre test per il Bologna Women. Il prossimo appuntamento è fissato per oggi pomeriggio alle 17.30, quando le rossoblù affronteranno l’Arezzo.

Successivamente, sabato 22 agosto, sarà il turno della Fiorentina Under 19. L’ultimo impegno amichevole è invece previsto per domenica 30 agosto contro il Venezia.

Tre occasioni per proseguire la preparazione e arrivare all’inizio della Serie B 2026/27 con ulteriore lavoro nelle gambe. La preseason, dunque, continua.

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