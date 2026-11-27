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LIVE – Primavera, Bologna-AlbinoLeffe 3-1: Negri riporta i rossoblù avanti di due
Il Bologna Primavera ospita l’AlbinoLeffe con l’obiettivo di conquistare la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche. Tre punti permetterebbero inoltre ai rossoblù di agganciare momentaneamente il Parma al secondo posto, in attesa della altre gare del turno.
La cronaca LIVE di Bologna-AlbinoLeffe
Intervallo
46′ – Il primo tempo termina con il vantaggio rossoblù.
45 ‘ – Un minuto di recupero.
40′ – Ritmi alti e ottima partita da parte di entrambe le squadre.
29′ – Vicinissimi al gol anche gli ospiti: Giordano si libera di De Luca e lascia partire un tiro che esce di poco.
28′ – Rossoblù ad un passo dal 4-1: Kujrakovic di testa, palla di pochissimo a lato.
27’ – GOL BOLOGNA! Dopo due assist, arriva anche il gol per Simone Negri: il colpo di testa del difensore favorisce il numero 28, il cui primo tentativo si stampa sulla traversa. Negri è però il più veloce a recuperare il pallone e, a porta vuota, firma il 3-1.
24′ – GOL ALBINOLEFFE! Gli ospiti tornano in partita grazie a Rinaldi che davanti a Franceschelli non sbaglia, assist di Colombi.
16′ – GOL BOLOGNA! Ancora cross di Negri, questa volta rasoterra, per Lo Monaco che con il piattone all’incrocio segna il 2-0.
13′ – GOL BOLOGNA! Cross di Negri e colpo di testa vincente di Badori che porta avanti i rossoblù.
12′ – Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, De Luca arriva a colpire di testa, ma il portiere dell’AlbinoLeffe, con una grandissima parata, nega il vantaggio ai padroni di casa.
9′ – Prima palla gol anche per gli ospiti: Rinaldi prova il tiro, Franceschelli blocca.
7′ – La prima occasione della partita ce l’ha il Bologna con Saputo: troppa poca potenza nel suo tiro, para Carrara.
1′ – Comincia il match tra la Primavera del Bologna e quella dell’AlbinoLeffe!
Il tabellino
Marcatori:
Bologna: Franceschelli; De Luca; Saputo; Lo Monaco; Zanella; Badori; Krasniqi; Igbinigun; Tupec; Negri; Kujrakovic. Allenatore: Morrone
AlbinoLeffe: Carrara; Brambilla; Colombi; Rinaldi; Cesaroli; Duranti; Giordano; Forattini; Trapletti; Botti; Merla. Allenatore: Maffioletti
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