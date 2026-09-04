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LIVE – Primavera, Bologna-Inter 0-1: nerazzurri in vantaggio
Dopo le vittorie contro Atalanta e Cagliari, il bologna Primavera torna in campo per la terza giornata di campionato: al Granarolo Youth Center arriva l’Inter.
La cronaca LIVE di Bologna-Inter
Intervallo
46′ – Il primo tempo termina con il vantaggio nerazzurro.
45′ – Un minuto di recupero.
41′ – Ancora Simone Negri a centimetri dal pari, la palla esce di nulla.
39′ – Cross di Toroc perfetto, Negri a due passi si divora il gol del pareggio.
33′ – Altra occasione per il Bologna sempre con Libra, Farronato dice ancora di no.
33′ – Tiro centrale di Libra, il portiere nerazzurro para senza problemi.
30′ – Calcio di punizione per il Bologna: parte Lo Monaco, Farronato para in due tempi.
23′ – GOL INTER: i nerazzurri passano in vantaggio grazie a El Mahboubi.
21′ – Virtuani tira in porta, grande parata di Franceschelli.
17′ – Proteste dell’Inter per un fallo in area su El Mahboubi, l’arbitro lascia correre.
12′ – Su calcio d’angolo colpo di testa di Jaber, Farronato salva di nuovo l’Inter.
11′ – Vantaggio sfiorato dai rossoblù: la difesa dell’Inter regala la palla al Bologna, Krasniqi a tu per tu con il portiere si fa ipnotizzare e Farronato salva i nerazzurri con una grande parata.
10′ – Prima palla gol dei nerazzurri con Carrara che calcia largo.
1′ – Comincia il match tra rossoblù e nerazzurri!
Il Tabellino
Marcatori: 23′ El Mahboubi (I)
Bologna: Franceschelli; Jaber; Pantaleoni; De Luca; Libra; Toroc; Lo Monaco; Krasniqi; Tupec; Trifelli; Negri. Allenatore: Morrone
Inter: Farronato; Evangelista; Breda; Puricelli; Sorino; Kartelo; Cerpelletti; Virtuani; Vukaj; Carrara; El Mahboubi. Allenatore: Bigica
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