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Live – Primavera, Bologna-Lazio: i rossoblù tornano in campo dopo la sosta
Dopo il successo sul Como, il Bologna Primavera torna in campo davanti al proprio pubblico per affrontare la Lazio. Gara valida per la sesta giornata di campionato.
La cronaca LIVE di Bologna-Lazio
8′ – Calcio d’angolo per la Lazio che diventa un tiro in porta: Giacomone allontana
1′ – Comincia il match tra la primavera del Bologna e quella della Lazio!
Il tabellino
Marcatori:
Bologna: Giacomone; Osti; Jaber; Toroc; Saputo; Lo Monaco; Badori; Igbinigun; Trifelli; Negri; Piro. Allenatore: Morrone
Lazio: D’Alessio; Santagostino Baldi; Battisti: Milillo; Landi; Canali; Pernaselci; Bordon; Avram; Eone; Kovac. Allenatore: Punzi
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