Seguici su

Bologna FCPrimavera

Live – Primavera, Bologna-Lazio: i rossoblù tornano in campo dopo la sosta

Dopo il successo sul Como, il Bologna Primavera torna in campo davanti al proprio pubblico per affrontare la Lazio. Gara valida per la sesta giornata di campionato.

Pubblicato

13 secondi fa

il

Primavera Bologna (@1000 Cuori Rossoblù)
Primavera Bologna (@1000 Cuori Rossoblù)
Aggiungi 1000 Cuori Rossoblu come Fonte preferita su Google

La cronaca LIVE di Bologna-Lazio

 

8′ – Calcio d’angolo per la Lazio che diventa un tiro in porta: Giacomone allontana

1′ – Comincia il match tra la primavera del Bologna e quella della Lazio!

Il tabellino

Marcatori:

Bologna: Giacomone; Osti; Jaber; Toroc; Saputo; Lo Monaco; Badori; Igbinigun; Trifelli; Negri; Piro. Allenatore: Morrone

Lazio: D’Alessio; Santagostino Baldi; Battisti: Milillo; Landi; Canali; Pernaselci; Bordon; Avram; Eone; Kovac. Allenatore: Punzi

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *