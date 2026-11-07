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LIVE – Primavera, Bologna-Monza 3-0: Lo Monaco, Negri e De Luca firmano il triplo vantaggio rossoblù
Dopo la sconfitta rimediata a Lecce, il Bologna Primavera torna in campo contro il Monza per cercare il riscatto. I rossoblù vogliono ripartire e consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.
La cronaca LIVE di Bologna-Monza
46′ – Doppio cambio per il Monza: entrano Scaramelli e Varesis per Gamba e Elezz.
Intervallo
47′ – Il primo termina con il vantaggio dei padroni di casa.
45′ – Due minuti di recupero.
39′ – Occasione anche per il Monza: Drobnic si coordina e tira all’angolino, Franceschelli para.
37′ – Altra chance per i felsinei: cross perfetto di Badori che finisce sulla testa di Piro che stacca bene e tira, Strajnar le ferma.
31′ – GOL BOLOGNA! Calcio d’angolo per i rossoblù: stacca De Luca che di testa firma il 3-0.
25′ – GOL BOLOGNA! Negri raddoppia con un gol bellissimo: da fuori area il numero 28 controlla e calcia, la palla finisce sotto l’incrocio dei pali.
21′ – Primo cambio forzato per il Bologna: a seguito di un contrasto di gioco Toroc rimane a terra toccandosi la caviglia, il numero 7 non ce la fa e al suo posto entra Piro.
12′ – Grande occasione per il Bologna: Lo Monaco lanciato in porta da Saputo non trova la rete per una grande parata di Strajnar, sulla respinta Saputo calcia male e la palla esce.
7′ – GOL BOLOGNA! Sempre lui, sempre Lo Monaco: Gamba scivola lasciando campo aperto a Lai che vede Lo Monaco, la palla arriva al numero 10 che dal limite dell’area porta subito avanti i rossoblù.
5′ – Prima occasione per il Bologna con un destro al volo di Negri: il tiro non impegna troppo il portiere avversario che para in due tempi.
2′ – Dopo appena due minuti dal fischio d’inizio il Monza rimane in 10: espulso Badarau per fallo su Toroc (lanciato in porta da Negri) al limite dell’area.
1′ – Comincia il match tra la Primavera del Bologna e quella del Monza!
Il tabellino
Marcatori: 7′ Lo Monaco (B), 25′ Negri (B), 31′ De Luca (B)
Bologna: Franceschelli; Jaber; De Luca; Toroc; Saputo; Lo Monaco; Badori; Lai; Tupec; Negri; Kujrakovic. Allenatore: Morrone
Monza: Strajnar; Scifo; Zanni; Fogliaro; Attinasi; Mariani; Martone; Gamba; Drobnic; Elezz; Badarau. Allenatore: Vulcano
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