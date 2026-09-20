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LIVE – Primavera, Como-Bologna 1-2: Lo Monaco riporta in vantaggio i rossoblù
Il Bologna Primavera torna in campo nella quinta giornata di campionato, con il Como pronto a contendersi i tre punti.
La cronaca LIVE di Como-Bologna
52′ – GOL BOLOGNA: reazione immediata dei rossoblù, ottima palla di Zanella per Lo Monaco che firma il 2-1.
51′ – GOL COMO: pareggio dei lariani con Bonsignori
45′ – Primo cambio per il Como: fuori Tigano dentro Herard
Intervallo
48′ – Il primo tempo termina con il vantaggio rossoblù.
45′ – Due minuti di recupero.
42′ – Turella cerca il tiro a giro, grande Parata di Giacomone.
35′ – Cassano vede Giacomone fuori dai pali e tenta la conclusione dalla distanza: il tiro si alza troppo e termina sopra la traversa.
27′ – GOL BOLOGNA: lancio lungo di Giacomone, De Paoli sbaglia e si dimentica del pallone, Lo Monaco ne approfitta e con il piattone fa 1-o per i rossoblù.
22′ – Buona chance per il Como: cross perfetto di Turella, Bonsignori di testa sbaglia e la palla finisce alta sopra la traversa.
19′ – Conclusione dalla distanza per Zamagni, blocca Giacomone.
10′ – Doppia occasione per il Como prima con Broggian poi con Cassano, ottima risposta di Giacomone che chiude la porta.
7′ – Pressione dei rossoblù con il Como che fatica ad uscire.
1′ – Comincia il match tra la Primavera del Como e quella del Bologna!
Il tabellino
Marcatori: 27′, 52′ Lo Monaco (B), 51′ Bonsignori (C)
Como: Damioli; Maklouf; Baralla; Grilli; Turella; Bonsignori; Tigano; Broggian; De Paoli; Cassano; Zamagni. Allenatore: Falsini
Bologna: Giacomone; Jaber; De Luca; Saputo; Lo Monaco; Zanella; Badori; Igbinigun; Trifelli; Negri; Piro. Allenatore: Morrone
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