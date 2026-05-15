Primavera, Cremonese-Bologna 1-2: i rossoblù blindano il quinto posto e volano ai playoff

Il Bologna Primavera chiude la stagione regolare con una vittoria per 2-1 sul campo della Cremonese e conquista definitivamente il quinto posto in classifica a quota 62 punti. Decisive le reti di Negri e Armanini, che permettono ai rossoblù di presentarsi ai playoff con entusiasmo e consapevolezza dopo un campionato di altissimo livello.

Vittoria finale e quinto posto blindato

La Primavera del Bologna supera la Cremonese grazie ai gol arrivati nella seconda parte di gara. A sbloccare il match è Negri al 65’, prima della rete decisiva di Armanini all’89’, che consegna al Bologna il successo finale e il definitivo quinto posto in classifica.

Un risultato che conferma ancora una volta il valore del percorso costruito dai rossoblù nel corso della stagione. Il Bologna chiude infatti il campionato con 62 punti, frutto di 17 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte, numeri che certificano la continuità e la crescita mostrate durante tutto l’anno.

Rossoblù, ora i playoff: sfida alla Roma

Con il termine della regular season, il Bologna conosce anche il proprio cammino playoff. I rossoblù affronteranno infatti la Roma, quarta classificata, nei Quarti di finale in programma giovedì 21 maggio in trasferta. In caso di qualificazione, la squadra di Morrone troverebbe in semifinale la prima classificata tra Fiorentina e Parma.

Dall’altra parte del tabellone si sfideranno invece Cesena e Inter, con semifinali e finale che si giocheranno al Viola Park.

Una stagione oltre ogni aspettativa per i rossoblù

Quello costruito dalla Primavera rossoblù resta comunque un percorso che va ben oltre i risultati delle ultime settimane. Partita con l’obiettivo salvezza, la squadra di Morrone è riuscita a trasformare la propria stagione in una corsa playoff costruita giornata dopo giornata, fino al definitivo quinto posto conquistato oggi.

Un traguardo importante per un gruppo che, nel corso dell’anno, ha saputo crescere con continuità, diventando una delle realtà più solide del campionato Primavera.

Il tabellino

Marcatori: 65′ Negri (B), 76′ Achi (C), 89′ Armanini (B)

Cremonese: Novati; Scocco; Achi; Herzuah; Marino; Biolchi; Stefani; Paganotti; Prendi; Jenzeri; Bassi. Allenatore: Pavesi

Bologna: Happonen; Briguglio; Saputo; Lai; Francioli; Ravaglioli; Tupec; Nesi; Negri; N’Diaye; Lo Monaco. Allenatore: Morrone

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