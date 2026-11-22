Il Bologna Primavera si prepara a una nuova prova lontano da casa. Domani i rossoblù saranno ospiti del Torino al centro sportivo Valentino Mazzola, in una sfida importante per ritrovare risultati positivi anche in trasferta. La squadra di Morrone arriva all’appuntamento dopo due sconfitte esterne consecutive, contro Parma e Lecce e vuole invertire la rotta per non perdere terreno nella corsa alle prime posizioni della classifica.

Lo Monaco carica il Bologna Primavera: a Torino serve continuità

«A Torino sarà una partita molto tosta, loro sono una buona squadra ma noi dobbiamo trovare quella continuità che è un po’ mancata fino a questo momento della stagione. Ci teniamo molto a fare bene». Parole di Luca Lo Monaco, intervenuto in settimana a Radio Nettuno Bologna Uno. Il numero 10 ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento, che può incidere tanto sul morale quanto sulla classifica. Con 18 punti, il Bologna è in piena lotta per un posto nei playoff e vuole continuare a frequentare le zone più alte.

Dopo dieci giornate, il bilancio dei rossoblù racconta di sei vittorie e quattro sconfitte. Un percorso che ha permesso alla squadra di Morrone di raggiungere il terzo posto, a sole tre lunghezze dalla vetta occupata dal Parma. Anche il dato realizzativo conferma le qualità offensive del gruppo: con 24 reti segnate, il Bologna vanta il miglior attacco del campionato insieme proprio ai gialloblù. Sono invece 22 i gol incassati, un numero che evidenzia alcuni aspetti sui quali la squadra può ancora lavorare.

Le ultime due trasferte, contro Parma e Lecce, hanno però lasciato in eredità altrettante sconfitte nette. Un andamento che contrasta con quanto mostrato in casa, dove nell’ultima uscita prima della pausa il Bologna aveva superato il Monza per 3-0, ritrovando anche la porta inviolata per la prima volta in stagione. La gara di domani rappresenta quindi un’occasione per ritrovare solidità e risultati positivi anche lontano da casa.

Il Torino di Baldini cerca riscatto dopo il ko di Parma

Come riportato da “Più Stadio“, la formazione guidata da Francesco Baldini ha raccolto finora 10 punti e arriva dal pesante ko contro il Parma. Una posizione di classifica che la vede nella parte bassa, ma che non deve trarre in inganno. Nel corso della stagione, infatti, il Torino ha dimostrato di poter mettere in difficoltà avversarie di livello, come conferma la vittoria per 2-1 sulla Roma arrivata circa un mese fa.

Per i granata, la sfida contro il Bologna rappresenta a sua volta un’opportunità per reagire dopo l’ultima battuta d’arresto. I rossoblù dovranno quindi affrontare una squadra che, pur attraversando un momento complicato, ha già dimostrato di avere le qualità per giocarsela anche contro formazioni più avanti in classifica.

Al Valentino Mazzola, con calcio d’inizio alle ore 17, Morrone e i suoi ragazzi cercheranno tre punti preziosi per restare agganciati alle prime posizioni. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, al Canale 60.

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