Bologna FCPrimavera
LIVE – Primavera, Lecce-Bologna 1-0: i padroni di casa indirizzano subito il match
La sconfitta dell’Inter contro la Roma apre una possibilità importante per il Bologna Primavera: contro il Lecce, i rossoblù possono conquistare tre punti e agganciare nuovamente i nerazzurri in vetta alla classifica.
La cronaca LIVE di Lecce-Bologna
33′ – Contropiede del Lecce: Perrone serve Vitale che manda in porta Files, un ottimo intervento con il piede di Giacomone nega il raddoppio ai ragazzi di Schipa.
19′ – Trifelli cerca un varco, tira, ma la palla finisce fuori di poco.
8′ – Due calci d’angolo per la squadra padrone di casa, Badori entrambe le volte salva i rossoblù sulla linea di porta.
5′ – Ottima azione del Bologna che cerca subito il pareggio con Lo Monaco, Penev blocca.
4′ – GOL LECCE! Cross rasoterra di Fajardo, Giacomone non la tiene e Laerke sulla linea di porta segna il gol del vantaggio
1′ – Comincia il match tra la Primavera del Lecce e quella del Bologna!
Il tabellino
Marcatori: 4′ Laerke (L)
Lecce: Penev; Larsen; Palomares; Laerke; Files; Vitale; Di Pasquale; Fajardo; Trio; Longo; Perrone. Allenatore: Schipa
Bologna: Giacomone; Jaber; Pantaleoni; De Luca; Castaldo; Lo Monaco; Zanella; Badori; Krasniqi; Trifelli; Negri. Allenatore: Morrone
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook