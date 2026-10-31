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LIVE – Primavera, Lecce-Bologna 1-0: i padroni di casa indirizzano subito il match

La sconfitta dell’Inter contro la Roma apre una possibilità importante per il Bologna Primavera: contro il Lecce, i rossoblù possono conquistare tre punti e agganciare nuovamente i nerazzurri in vetta alla classifica.

Pubblicato

37 minuti fa

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Primavera Bologna (@1000 Cuori Rossoblù)
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La cronaca LIVE di Lecce-Bologna

 

33′ – Contropiede del Lecce: Perrone serve Vitale che manda in porta Files, un ottimo intervento con il piede di Giacomone nega il raddoppio ai ragazzi di Schipa.

19′ – Trifelli cerca un varco, tira, ma la palla finisce fuori di poco.

8′ – Due calci d’angolo per la squadra padrone di casa, Badori entrambe le volte salva i rossoblù sulla linea di porta.

5′ – Ottima azione del Bologna che cerca subito il pareggio con Lo Monaco, Penev blocca.

4′ – GOL LECCE! Cross rasoterra di Fajardo, Giacomone non la tiene e Laerke sulla linea di porta segna il gol del vantaggio

1′ – Comincia il match tra la Primavera del Lecce e quella del Bologna!

Il tabellino

Marcatori: 4′ Laerke (L)

Lecce: Penev; Larsen; Palomares; Laerke; Files; Vitale; Di Pasquale; Fajardo; Trio; Longo; Perrone. Allenatore: Schipa

Bologna: Giacomone; Jaber; Pantaleoni; De Luca; Castaldo; Lo Monaco; Zanella; Badori; Krasniqi; Trifelli; Negri. Allenatore: Morrone

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