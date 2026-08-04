La Primavera non si ferma, Lo Monaco colpisce ancora

La marcia della Primavera rossoblù non conosce soste. Dopo i successi ottenuti contro Sassuolo U20 e Modena U19, i ragazzi di Stefano Morrone hanno centrato anche il terzo successo consecutivo della preparazione estiva, imponendosi per 3-0 sulla Reggiana U19 al Granarolo Youth Center di Crespellano. Un avvio di precampionato che conferma le buone sensazioni emerse nelle prime settimane di lavoro. E se il buongiorno si vede dal mattino, perché non guardare con fiducia ai prossimi impegni?

Primavera a punteggio pieno

Il derby emiliano si è chiuso con un netto 3-0 in favore del Bologna. A sbloccare la sfida è stato Andrei Toroc, mentre il gol del raddoppio porta la firma di Luca Lo Monaco. A completare il tabellino ci ha pensato un’autorete della Reggiana, che ha fissato il risultato finale. Come riportato da “Il Resto del Carlino“, per i rossoblù si tratta della terza vittoria in tre amichevoli, dopo il 2-1 sul Sassuolo Under 20, deciso dai gol di Pantaleoni e Kurjakovic, e il 3-0 rifilato al Modena Under 19 con le reti di Krasniqi, Juncaj e Luongo.

Lo Monaco, la Primavera si gode il suo momento

Tra i protagonisti di questo avvio di preparazione c’è ancora una volta il classe 2008. Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Martina Mugnaini, Lo Monaco aveva già trovato la via del gol anche nel doppio test disputato dalla Prima squadra contro il Cambuur, firmando il gol del definitivo 3-1 nella prima amichevole e andando a segno proprio al debutto con i grandi. Un segnale importante, che conferma il buon momento vissuto dal giovane rossoblù.

Verso l’inizio del campionato

La preparazione, però, è tutt’altro che conclusa. Prima dell’esordio in Primavera 1, fissato per domenica 23 agosto contro l’Atalanta, il Bologna affronterà altri due test ravvicinati. Venerdì 7 agosto, alle ore 18, Lo Monaco e compagni saranno impegnati al Viola Park di Bagno a Ripoli contro i campioni d’Italia della Fiorentina Under 20, mentre il giorno seguente, alle 11, torneranno al Granarolo Youth Center di Crespellano per affrontare il Cesena Under 20.

L’obiettivo è dare continuità

Le prime uscite stagionali raccontano di una squadra capace di ottenere risultati e di costruire fiducia settimana dopo settimana. L’intenzione sarà quella di proseguire sulla strada intrapresa e dare continuità a quanto fatto nella scorsa stagione, conclusa con il raggiungimento della semifinale playoff contro la Fiorentina, poi laureatasi campione d’Italia.

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