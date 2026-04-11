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Primavera, Monza-Bologna 0-2: successo che vale la zona playoff
Il Bologna Primavera supera il Monza costruendo il successo nella ripresa e portandosi al quinto posto in zona playoff.
Vittoria per il Bologna Primavera, che batte il Monza per 2-0 al termine di una gara decisa nella ripresa. Con questo successo i rossoblù salgono al quinto posto in classifica, entrando in zona playoff. La squadra di Morrone supera l’Inter sconfitto dal Cesena, portandosi a +3 sui nerazzurri e momentaneamente anche sull’Atalanta, che deve ancora giocare. La squadra felsinea si porta inoltre a tre lunghezze dalla Roma.
Primo tempo – Diverse occasioni, nessuna rete
Buon ritmo fin dalle prime battute tra la Primavera del Bologna e quella Monza, con diverse conclusioni ma senza reti nella prima frazione.
Al 9’ è Rossitto a provarci, ma Vailati blocca senza particolari difficoltà. Due minuti più tardi risponde il Monza con Fogliaro, che calcia verso la porta trovando però la pronta risposta di Happonen.
Il Bologna torna a rendersi pericoloso al 13’ con Ferrari, ma ancora una volta è attento Vailati, che para in due tempi rischiando qualcosa.
Con il passare dei minuti cresce il Monza, soprattutto con Fogliaro: al 23’ approfitta di una palla corta di Papazov, ma la sua conclusione esce di poco; al 26’ ci riprova, trovando però solo l’esterno della rete.
Al 28’ arriva un’altra occasione sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Nordvall che colpisce ma manda ancora sull’esterno della rete, chiudendo così un primo tempo con diverse occasioni ma senza reti.
Secondo tempo – Decidono Ferrari e Negri
La ripresa si apre nel migliore dei modi per il Bologna, che al 48’ trova il vantaggio con Ferrari, bravo a sbloccare la gara.
I rossoblù continuano a spingere e al 63’ lo stesso Ferrari prova una rovesciata, ma Vailati si oppone con una parata in due tempi.
Al 76’ arriva il raddoppio: Negri finalizza una grande giocata di Lo Monaco, firmando il 2-0 e indirizzando definitivamente la partita.
Al 80’ il Monza resta in dieci uomini per l’espulsione di Reita, complicando ulteriormente la propria gara. Nel finale, al 90’, è ancora Lo Monaco a provarci alla ricerca del gol personale, ma la sua conclusione esce di poco.
Il tabellino
Marcatori: 28′ Ferrari (B), 76′ Negri (B)
Monza: Vailati; Villa (86′ Castelli); Azarovs; De Bonis (66′ Fardin); Attinasi (86′ Gaye); Buonaiuto; Martone (86′ Longhi); Diene; Bagnaschi; Reita; Fogliaro (58′ Elezz). Allenatore: Brevi
Bologna: Happonen; Nesi; Tomasevic; Papazov (88′ Tupec); Negri (88′ Briguglio); Libra (62′ Baroncioni); Nordvall; Lai; Rossitto (62′ Lo Monaco); N’Diaye; Ferrari (73′ Toroc). Allenatore: Morrone
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