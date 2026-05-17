Primavera, i rossoblù volano a Roma: in palio la semifinale playoff

Adesso arriva la parte più importante della stagione. Dopo il quinto posto conquistato al termine della regular season, il Bologna Primavera si apre alla sfida playoff contro la Roma, in programma giovedì 21 maggio in casa dei giallorossi. Una gara da dentro o fuori che metterà di fronte due delle squadre più continue del campionato Primavera.

Roma-Bologna, sfida tra due delle migliori squadre del campionato

La Roma ha chiuso la regular season al quarto posto con 63 punti, uno in più rispetto ai rossoblù di Stefano Morrone. I giallorossi arrivano ai playoff dopo la vittoria per 2-0 contro il Verona nell’ultima giornata, risultato che ha permesso alla squadra allenata da Guidi di blindare definitivamente il quarto posto.

Il Bologna, invece, ha terminato il proprio campionato al quinto posto con 62 punti dopo il successo per 2-1 contro la Cremonese. Un percorso costruito con continuità nel corso di tutta la stagione e che ha permesso ai rossoblù di conquistare uno storico accesso ai playoff.

Roma-Bologna, precedenti e risultati stagionali

Tra la Primavera della Roma e quella del Bologna non sarà una sfida inedita. Nel corso della regular season le due squadre si sono già affrontate due volte, dividendosi i risultati.

All’andata furono i giallorossi a imporsi per 1-0 sul campo del Bologna in una gara molto equilibrata. Al ritorno, invece, i rossoblù riuscirono a rispondere con una vittoria pesantissima per 3-2 sul campo della Roma, uno dei risultati più importanti della stagione della squadra di Morrone.

Due precedenti che raccontano bene l’equilibrio della sfida playoff che andrà in scena giovedì.

Servirà il miglior Bologna della stagione

La sensazione è che per uscire dal campo della Roma con la qualificazione servirà il miglior Bologna visto durante l’anno. Nel finale di stagione i rossoblù hanno mostrato grande continuità, conquistando risultati pesanti contro Genoa, Inter e Cremonese e ottenendo contro il Cagliari il punto che è valso la qualificazione matematica ai playoff.

Adesso però il livello si alza ulteriormente. Contro una squadra abituata a stare stabilmente nelle zone alte della classifica serviranno attenzione, personalità e la capacità di reggere la pressione di una gara secca.

Ma proprio il percorso costruito durante la stagione ha dimostrato come questa Primavera abbia saputo andare oltre ogni aspettativa iniziale, trasformando una squadra partita con l’obiettivo salvezza in una delle realtà più solide del campionato.

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