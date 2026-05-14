Primavera, lo scudetto entra nei pensieri dei rossoblù

C’è una squadra rossoblù che ha smesso da tempo di accontentarsi. La qualificazione ai playoff è già storia, ma la sensazione è che questo Bologna Primavera non voglia fermarsi qui. Dopo una stagione vissuta stabilmente ai vertici, il gruppo guidato da Stefano Morrone si prepara all’ultimo appuntamento della regular season contro la già retrocessa Cremonese, con l’obiettivo di migliorare ancora la propria posizione in classifica.

E allora perché non pensare in grande? Lo scudetto, oggi, non sembra più soltanto un sogno lontano.

Primavera da record

Come riportato da “Il Resto del Carlino“, la certezza matematica dei playoff è arrivata domenica pomeriggio, attorno alle 17, quando al Granarolo Youth Center di Crespellano è comparsa la scritta che ha certificato il traguardo raggiunto dal Bologna. Un risultato storico per il club rossoblù, che mai aveva raggiunto livelli così alti dall’introduzione della riforma dei campionati Primavera nella stagione 2017/2018.

Adesso resta da capire quale sarà il piazzamento definitivo. I rossoblù occupano attualmente il quinto posto con 59 punti, ma i giochi sono ancora apertissimi. Davanti c’è la Roma a quota 60, mentre alle spalle Atalanta e Inter continuano a spingere. Il pareggio per 2-2 contro il Cagliari ha lasciato tutto in bilico fino all’ultima giornata.

La situazione, però, è chiara: con una vittoria contro la Cremonese e una contemporanea sconfitta della Roma, il Bologna chiuderebbe quarto, conquistando così il vantaggio del fattore campo e della doppia possibilità nei 90 minuti del playoff. In caso di quinto o sesto posto, invece, servirà andare a vincere fuori casa per staccare il pass verso la final four del Viola Park, in programma dal 24 al 28 maggio.

Primavera: una stagione costruita passo dopo passo

Al di là degli incastri di classifica, resta il valore di un percorso che ha impressionato tutti. I numeri raccontano di una squadra solida, continua e capace di crescere settimana dopo settimana. Sedici vittorie e undici pareggi tra campionato e trasferte hanno permesso ai rossoblù di costruire una delle migliori stagioni della loro storia recente.

Lontano da casa, in particolare, la Primavera rossoblù ha saputo fare la differenza: 32 punti raccolti in 18 partite rappresentano il secondo miglior rendimento esterno del campionato, alle spalle soltanto del Parma. Anche in fase offensiva i dati parlano chiaro: 52 reti realizzate da 15 marcatori differenti, simbolo di una squadra in cui tutti hanno contribuito. Complessivamente sono stati 44 i giocatori utilizzati da Morrone nel corso della stagione, compresi sette ragazzi promossi dall’Under 18.

Dietro questo rendimento c’è il lavoro dell’allenatore rossoblù, arrivato in estate dalla Ternana dopo aver ricevuto il premio come miglior tecnico Under 19 della stagione 2023/2024. Per lui una crescita continua, proprio come quella della squadra. Soltanto un anno fa il Bologna aveva conquistato la salvezza ai playout al Dall’Ara con Leo Colucci in panchina e le parate decisive di Pessina.

Oggi, invece, i rossoblù si ritrovano a giocarsi un posto tra le migliori del campionato. Chi lo avrebbe immaginato?

Lo Monaco, il volto della svolta

Tra i simboli della stagione c’è senza dubbio Luca Lo Monaco. Non ha ancora compiuto 18 anni, ma è già riuscito a lasciare il segno con continuità. A novembre aveva iniziato l’annata nell’Under 18, dove aveva già realizzato sei reti. Numeri che hanno convinto Morrone a portarlo stabilmente con la Primavera.

L’impatto è stato immediato: primo gol alla prima presenza, decisivo sul campo del Torino. Da lì in avanti non si è più fermato. Oggi è il miglior marcatore rossoblù con otto reti, diventando uno degli uomini copertina della cavalcata della Primavera rossoblù.

E adesso viene il bello. Perché i playoff rappresentano un traguardo storico, ma anche un punto di partenza. E quando una squadra arriva fin qui con questa fiducia, davvero si può ancora parlare di sorpresa?

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