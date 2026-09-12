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LIVE – Primavera, Sassuolo-Bologna 2-1: i padroni di casa passano in vantaggio

Dopo le prime tre giornate, il Bologna Primavera affronta il Sassuolo nella quarta sfida del campionato Primavera 1.

Pubblicato

29 minuti fa

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Lo Monaco, Primavera Bologna (@1000 Cuori Rossoblù)
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La cronaca LIVE di Sassuolo-Bologna

29′ – RADDOPPIO SASSUOLO: follia difensiva di Franceschelli che sbaglia l’uscita, Kulla trova il gol

27′ – Grande occasione per i padroni di casa: il tiro di Kulla finisce fuori di pochissimo.

25′ – GOL SASSUOLO: arriva il pareggio con Chiricallo, tiro che finisce sotto l’incrocio dei pali.

13′ – GOL BOLOGNA: i rossoblù passano in vantaggio con Lo Monaco, assist di Piro che serve al numero 10 un rigore in movimento.

8′ – Prima occasione per il Bologna con Piro: parata di Lungu.

7′ – Il numero 8 del Sassuolo, Mussini, prova la conclusione dalla distanza: tiro debole che finisce fuori.

1′ – Comincia il match tra la Primavera rossoblù e quella del Sassuolo!

Il tabellino

Marcatori:

Sassuolo: Lungu; Mussini; Chiricallo; Kulla; Campani; Liberali; Cornescu; Baffoh; Gianelli; Mirri; Merzi. Allenatore: Serpini

Bologna: Franceschelli; Jaber; De Luca; Saputo; Lo Monaco; Baldini; Krasniqi; Briguglio; Trifelli; Negri; Piro. Allenatore: Morrone

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