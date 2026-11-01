Primavera, una squadra a due facce: il talento non basta senza continuità

Ci sono sconfitte che vanno oltre il risultato e che, soprattutto, impongono qualche riflessione. Quella rimediata dal Bologna Primavera sul campo del Lecce, un netto 3-0, è una di queste. Non tanto per il punteggio, quanto per ciò che porta nuovamente a galla: la difficoltà dei rossoblù nel trovare continuità nelle proprie prestazioni.

Bologna Primavera, il talento c’è ma serve continuità

La squadra di Morrone ha già dimostrato nel corso della stagione di avere qualità importanti. In diverse occasioni è stata capace di offrire prove convincenti, esprimere un buon calcio e imporsi anche con risultati larghi. Prestazioni che hanno restituito l’immagine di un gruppo competitivo, con le risorse necessarie per giocarsela con chiunque. Eppure, accanto a queste giornate, ne sono arrivate altre in cui il Bologna ha faticato a riconoscersi, mostrando un volto decisamente diverso.

La trasferta di Lecce si inserisce proprio in questo secondo scenario. I rossoblù hanno provato a costruire, hanno cercato la via del gol e, per quanto visto in campo, avrebbero probabilmente meritato qualcosa in più rispetto a una sconfitta così pesante. Ma nel calcio non conta soltanto ciò che si costruisce: serve anche la capacità di concretizzare e, soprattutto, di restare dentro la partita quando gli episodi non girano nel verso giusto. Da questo punto di vista, i salentini si sono dimostrati più efficaci, mentre il Bologna non è riuscito a trovare le risposte necessarie.

Dalle grandi vittorie ai passaggi a vuoto: la squadra di Morrone è chiamata a reagire

È proprio questa alternanza a lasciare qualche interrogativo. Come può una squadra capace di prestazioni eccellenti passare, in altre occasioni, a momenti di così grande difficoltà? Quanto incidono l’approccio mentale, la gestione delle pressioni e la capacità di reagire alle avversità? Non è semplice individuare una sola spiegazione, ma è evidente che la continuità rappresenta uno degli aspetti su cui il gruppo deve ancora lavorare.

Anche perché il campionato non concede molto tempo per fermarsi a guardare indietro. La sconfitta di Lecce arriva in una giornata in cui il Bologna aveva la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla vetta, dopo il passo falso dell’Inter. Un’occasione mancata, certo, ma soprattutto un’altra dimostrazione di quanto sia importante presentarsi a ogni appuntamento con lo stesso livello di attenzione e determinazione.

Adesso la risposta dovrà arrivare dal campo. Non serve lasciarsi condizionare da un risultato negativo, né mettere in discussione quanto di buono è stato costruito finora. Serve, piuttosto, capire cosa non abbia funzionato e trasformare questa battuta d’arresto in un punto da cui ripartire. Perché il Bologna Primavera ha già dimostrato di poter essere una squadra di valore: la vera sfida, adesso, è riuscire a dimostrarlo con continuità, anche nelle giornate più complicate.

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