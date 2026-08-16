Primavera, numeri e protagonisti del precampionato

La Primavera del Bologna ha chiuso il precampionato con un percorso netto. Nessuna sconfitta nelle sei amichevoli disputate e una serie di risultati che ha permesso alla squadra di Stefano Morrone di arrivare all’appuntamento con il campionato con indicazioni positive. Ma oltre alla striscia di vittorie, sono soprattutto i numeri a raccontare il lavoro svolto: 15 reti realizzate, appena tre subite e tre partite concluse senza incassare gol. Un bilancio che può essere letto anche attraverso i diversi reparti della squadra.

Attacco Primavera: il gol ha tanti protagonisti

Partendo dal reparto offensivo, il dato più evidente è la varietà dei marcatori. Il Bologna non si è affidato a un solo giocatore per trovare la via della rete, ma ha distribuito i gol tra diversi elementi della rosa.

Il miglior marcatore del precampionato è Juncaj, autore di due reti: la prima nel 3-0 contro il Modena U19, la seconda nell’ultimo test contro il Parma U20, terminato 4-1. Castaldo, invece, ha segnato nella vittoria contro la Fiorentina, mentre Luongo è andato a bersaglio contro il Modena. L’ultimo nome è quello di Rossitto, autore della quarta rete nel test conclusivo contro il Parma.

A questi va aggiunta l’autorete che ha contribuito alla vittoria per 3-0 sulla Reggiana. Un quadro che mostra dunque una produzione offensiva distribuita: tanti giocatori hanno trovato almeno una volta il modo di lasciare il proprio nome sul tabellino.

Centrocampo, diversi giocatori hanno lasciato il segno

Anche in mezzo al campo non sono mancati i protagonisti. Tra i giocatori che hanno trovato la rete durante la preparazione c’è Badori, mediano ghanese classe 2008 che il Bologna ha riscattato dopo il prestito in Under 18 e che nella prossima stagione sarà aggregato alla Primavera.

Il suo gol è arrivato nel test più prestigioso dell’estate, quello contro la Fiorentina U20 campione d’Italia, quando il Bologna ha rimontato e vinto 2-1. Badori ha realizzato il gol del sorpasso con un sinistro al volo dalla distanza, dopo il pareggio firmato da Castaldo.

Ma il centrocampo rossoblù ha avuto anche altri giocatori capaci di incidere sul tabellino: Krasniqi è andato a segno contro il Modena, Pantaleoni ha aperto il precampionato con la rete al Sassuolo, mentre Toroc è andato a segno contro la Reggiana. Nell’ultimo test contro il Parma è arrivata anche la rete di Zanella. Lo Monaco, infine, ha trovato il gol nel 3-0 sulla Reggiana.

Difesa, appena tre reti concesse

Anche il reparto arretrato ha lasciato il segno. Tra i difensori, Tupec e Jaber sono riusciti a trovare la via del gol. Il primo nell’ultima amichevole contro il Parma, contribuendo al 4-1 finale, il secondo, invece, contro il Cesena. Kurjakovic è andato a segno contro il Sassuolo.

Il dato più significativo per la difesa rimane però quello delle reti concesse: appena tre gol in sei partite. La squadra di Morrone ha mantenuto la porta inviolata contro Modena, Reggiana, Cesena e, nelle altre tre sfide, ha concesso una sola rete rispettivamente a Sassuolo, Fiorentina e Parma.

Tre clean sheet su sei partite rappresentano quindi una parte importante del bilancio estivo. Al di là delle singole prestazioni, il numero racconta una squadra che durante la preparazione ha concesso poco agli avversari.

Sei vittorie, ora arriva il momento della verità

Il percorso estivo ha quindi consegnato un Bologna capace di vincere tutte le partite disputate. Sassuolo, Modena, Reggiana, Fiorentina, Cesena e Parma sono state le sei avversarie affrontate, con 15 gol segnati e tre subiti.

Numeri che fanno ben sperare, ma che appartengono ancora al precampionato. La domanda, adesso, è: quanto di quanto mostrato nelle amichevoli verrà confermato anche quando inizieranno a pesare i punti?

L’Atalanta apre la nuova stagione

La risposta arriverà già dal primo appuntamento ufficiale. Domenica 23 agosto alle ore 11, al Granarolo Youth Center di Crespellano, il Bologna affronterà l’Atalanta nella prima giornata di campionato.

Dopo sei vittorie consecutive, la Primavera di Morrone è pronta a lasciare alle spalle le amichevoli. Il precampionato ha fornito numeri positivi in tutti i reparti; adesso sarà il campo a dire quanto potranno valere quando in palio ci saranno i primi punti della stagione.

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