Primavera, sei su sei: un precampionato da applausi

La Primavera del Bologna non poteva chiedere un avvicinamento migliore alla nuova stagione. Dopo la semifinale playoff raggiunta lo scorso anno e persa contro la Fiorentina, poi campione d’Italia, la squadra di Stefano Morrone ha iniziato il nuovo percorso collezionando soltanto vittorie. Sei partite, sei successi e un bilancio che permette ai rossoblù di presentarsi all’appuntamento ufficiale con grande continuità alle spalle.

Primavera, un percorso senza sconfitte

Il precampionato è iniziato tra il ritiro di Pievepelago e il Granarolo Youth Center di Crespellano. Il primo appuntamento ha visto il Bologna affrontare il Sassuolo U20, superato 2-1 grazie alle reti di Pantaleoni e Kurjakovic.

Successivamente è arrivato il primo dei due 3-0 consecutivi. A cadere sotto i colpi dei rossoblù è stato il Modena U19, con Krasniqi, Juncaj e Luongo a iscriversi al tabellino dei marcatori. Nella gara seguente il Bologna ha superato con lo stesso risultato anche la Reggiana U19: Toroc e Lo Monaco hanno trovato la via del gol, mentre il terzo centro è arrivato da un’autorete.

La Primavera supera anche i campioni d’Italia

Il test di maggiore prestigio del precampionato è stato quello contro la Fiorentina U20, formazione che lo scorso anno ha conquistato il titolo italiano. Anche in questa occasione il Bologna è riuscito a imporsi, vincendo 2-1 in rimonta.

A decidere la sfida sono stati Castaldo e Badori. Il primo ha trovato la rete con un colpo di testa, mentre il centrocampista ghanese ha completato la rimonta con un sinistro al volo dalla distanza.

Un successo particolarmente significativo, arrivato contro la squadra che aveva interrotto il percorso dei rossoblù nella semifinale playoff della stagione precedente.

Jaber firma il quinto successo

La striscia positiva è proseguita anche nell’amichevole contro il Cesena, disputata al Granarolo Youth Center di Crespellano. Il Bologna ha conquistato la quinta vittoria consecutiva grazie alla rete di Jaber, sufficiente per decidere l’incontro.

La squadra di Morrone è arrivata così all’ultimo test del precampionato ancora imbattuta, con l’opportunità di chiudere il percorso di preparazione mantenendo il bilancio perfetto.

Sei vittorie: il Parma non ferma i rossoblù

L’ultimo appuntamento ha confermato quanto fatto vedere nelle cinque gare precedenti. Contro il Parma U20, ancora a Crespellano, il Bologna ha trovato il sesto successo consecutivo imponendosi 4-1.

Tupec ha aperto le marcature, seguito da Juncaj e Zanella. Nel finale è arrivata anche la rete di Rossitto, mentre per il Parma ha segnato Avramescu. Il 4-1 conclusivo permette così ai rossoblù di chiudere il precampionato con sei vittorie in altrettante partite.

Un percorso netto che non assegna ancora punti, ma che permette alla Primavera di Morrone di arrivare all’inizio ufficiale della stagione dopo una preparazione caratterizzata esclusivamente da risultati positivi.

Ora l’esordio con l’Atalanta

Il tempo delle amichevoli è terminato. Domenica 23 agosto alle ore 11 il Bologna farà il proprio esordio ufficiale in campionato, affrontando l’Atalanta al Granarolo Youth Center di Crespellano.

Dopo sei vittorie consecutive nei test estivi, arriva quindi il momento di trasformare le indicazioni del precampionato in punti. Il primo appuntamento della nuova stagione è ormai alle porte.

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