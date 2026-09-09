Primavera Bologna, il Sassuolo per lasciarsi alle spalle il ko

La prima sconfitta della stagione è arrivata contro l’Inter, ma il risultato finale non restituisce completamente quanto visto sul campo. Il 3-0 maturato a Crespellano ha infatti interrotto la partenza positiva del Bologna Primavera, reduce da due vittorie nelle prime due giornate. La squadra di Morrone ha avuto diverse opportunità per trovare la via del gol e ora è chiamata a reagire: sabato alle 15 ci sarà la trasferta sul campo del Sassuolo.

Bologna Primavera, le occasioni non sono mancate

Il risultato potrebbe far pensare a una partita a senso unico, ma la sfida ha avuto un andamento più equilibrato. Il Bologna ha costruito diverse situazioni interessanti e in più di un’occasione è riuscito ad avvicinarsi alla rete.

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, nel primo tempo sono stati Krasniqi e Libra a provarci dopo gli assist di Lo Monaco. Il primo ha cercato la conclusione con l’esterno, mentre il secondo ha tentato di sorprendere Farronato con un tiro dalla distanza. Nessuno dei due tentativi, però, ha portato al gol.

Lo stesso Lo Monaco è stato poi protagonista di un’altra occasione, questa volta di testa, con un difensore dell’Inter che ha evitato la rete intervenendo sulla linea. Anche Negri ha avuto due possibilità per accorciare le distanze, mentre Piro, arrivato da poco, ha cercato la conclusione con il sinistro senza riuscire a trovare la porta.

Le occasioni costruite dai rossoblù sono quindi un elemento da cui ripartire. Certo, il 3-0 pesa, ma la prestazione offensiva ha mostrato una squadra capace di creare. Cosa serve allora per trasformare queste opportunità in gol? È soprattutto sulla concretezza e sulla gestione dei momenti della partita che il Bologna dovrà continuare a lavorare.

Nel gioco del Bologna contano gli inserimenti

Il sistema di Morrone continua a puntare molto sulla partecipazione dei centrocampisti alla fase offensiva. Nel 3-5-1-1, gli inserimenti delle due mezz’ali rappresentano una delle soluzioni attraverso cui la squadra prova a rendersi pericolosa.

Rispetto alle prime due partite, Lo Monaco è apparso meno coinvolto nella costruzione delle azioni offensive, ma il principio resta lo stesso: muovere gli uomini e cercare di non dare riferimenti semplici agli avversari.

La sconfitta contro l’Inter ha evidenziato anche alcuni aspetti da sistemare. In particolare, il Bologna dovrà riuscire a mantenere maggiore attenzione nei momenti in cui la gara cambia ritmo, evitando di concedere occasioni che possano indirizzare definitivamente la partita.

Il risultato di Crespellano, dunque, non cancella quanto fatto nelle prime due giornate. Al contrario, può diventare un passaggio utile per capire quali dettagli debbano essere migliorati, soprattutto in una squadra il cui obiettivo principale rimane la crescita dei propri giocatori.

La classifica resta molto corta

Dopo tre giornate nessuna formazione è riuscita a mantenere il punteggio pieno. Parma, Roma, Milan e Inter sono le squadre ancora imbattute, tutte a quota 7 punti. Bologna, Lazio e Cagliari seguono con 6.

Più indietro si trovano Empoli e Cesena con 5 punti, mentre Como e Genoa sono a quota 4. Atalanta, Monza e Verona hanno raccolto 3 punti, Lecce, Fiorentina e Juventus 2. Il Torino e il Sassuolo sono a 1, mentre l’Albinoleffe, neopromossa, è ancora ferma a 0.

Proprio il Sassuolo sarà il prossimo avversario del Bologna. I neroverdi hanno raccolto un punto nelle prime tre giornate, arrivato nel pareggio all’esordio contro la Fiorentina. Successivamente sono arrivate le sconfitte contro Parma e Cagliari.

Per entrambe le squadre, quindi, la sfida di sabato avrà un significato particolare: il Sassuolo cercherà di ritrovare il risultato dopo due ko consecutivi, mentre il Bologna dovrà dimostrare di saper reagire alla prima battuta d’arresto della stagione.

Libra, un’altra occasione per mettersi in mostra

La gara contro l’Inter ha lasciato anche un elemento interessante in ottica prima squadra. Libra ha disputato un tempo contro i nerazzurri e, proprio dopo quella partita, ha trovato il suo esordio domenica con la prima squadra. Un passaggio importante nel suo percorso di crescita, seguito da vicino anche da Tedesco, presente a Crespellano per osservare la sfida.

Per i ragazzi di Morrone ogni partita rappresenta anche un’opportunità per confermare i propri progressi e attirare l’attenzione. Il ko con l’Inter non cambia questo percorso: il Bologna ha già mostrato di poter creare occasioni e ora dovrà trasformare quanto di positivo fatto vedere in campo in una reazione concreta.

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