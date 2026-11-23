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LIVE – Primavera, Torino-Bologna 2-0: Banse e Conzato firmano il vantaggio granata
Il Bologna fa visita al Torino con un obiettivo chiaro: vincere per agganciare il Parma a quota 21 punti e provare a conquistare il secondo posto in classifica.
La cronaca LIVE di Torino-Bologna
46′ – Primo cambio per il Bologna: fuori Pantaleoni, dentro Krasniqi.
Intervallo
45′ – Il primo tempo termina con il vantaggio granata.
34′ – Occasione per i padroni di casa, punizione dal limite di Banse che, complice una deviazione, finisce di poco a lato.
25′ – Ci prova subito il Bologna con un cross di Negri, raccoglie Badori che calcia male e spedisce alto.
22′ – GOL TORINO! Dopo pochi minuti raddoppiano i padroni di casa con Conzato che di testa insacca il 2-0.
19′ – GOL TORINO! Cross di Conzato, Jaber viene anticipato da Banse, che batte anche Franceschelli e porta avanti i suoi.
12′ – Ottima azione del Bologna: Negri e Lo Monaco i protagonisti con il tiro del numero 28 che viene deviato in calcio d’angolo.
1′ – Comincia il match tra la Primavera del Torino e quella del Bologna!
Il tabellino
Marcatori: 19′ Banse (T), 22′ Conzato (T)
Torino: Cereser; Tonica; Carrascosa; Bonacina; Conzato; Ballanti; Befani; Kugyela; Banse; Gaffurini; Olinga. Allenatore: Mularoni
Bologna: Franceschelli; Jaber; Pantaleoni; De Luca; Lo Monaco; Badori; Lai; Tupec; Negri; Kujrakovic; Piro. Allenatore: Morrone
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