Kujrakovic, dalla prima titolarità in Primavera alla conferma con la Slovenia

Minel Kujrakovic si sta ritagliando il proprio spazio al Bologna Primavera, pur essendo un classe 2008 chiamato a confrontarsi con una categoria nella quale militano anche giocatori più grandi di lui. Un percorso che non riguarda soltanto il campionato, ma prosegue anche in nazionale, dove il terzino veste la maglia della Slovenia Under 19. La settimana appena trascorsa gli ha regalato soddisfazioni su entrambi i fronti: dopo la prima titolarità con la squadra di Morrone, è arrivata un’altra presenza dal primo minuto con la propria selezione, anche se il risultato della prima gara di qualificazione ai prossimi Europei non è stato positivo.

Kujrakovic, la conferma con la Slovenia Under 19

Come riportato da “Più Stadio“, la formazione slovena ha infatti incassato una sconfitta per 4-1 contro la fortissima Inghilterra. Un risultato pesante, che non cancella però la prova del giovane rossoblù: schierato titolare sulla corsia sinistra, Kujrakovic è rimasto in campo fino a otto minuti dal novantesimo. Per lui si tratta della quinta partita consecutiva con la nazionale, un’ulteriore conferma della fiducia riposta nei suoi confronti. Il percorso di qualificazione proseguirà ora con gli impegni contro Austria, in programma domani, e Bielorussia, martedì. Due occasioni per continuare a mettersi in mostra e dare seguito alla continuità trovata con la Slovenia.

Anche a Bologna Kujrakovic si fa notare

La convocazione e la nuova titolarità in nazionale arrivano a pochi giorni da una prestazione positiva anche con il Bologna. Nel successo per 3-0 contro il Monza, il terzino ha offerto indicazioni interessanti, partecipando anche all’azione del raddoppio rossoblù: suo il lancio per Negri, che ha poi trovato la rete con il sinistro. Una partita rimasta sotto controllo per tutti i novanta minuti, nella quale anche Kujrakovic ha avuto modo di mettere in mostra alcune qualità tecniche e di contribuire alla manovra della squadra.

La corsia sinistra, un’alternativa in più per Morrone

La prestazione contro il Monza potrebbe offrire a Morrone un’opzione ulteriore sulla fascia sinistra, in un possibile discorso di alternanza con Trifelli. Al momento l’italiano parte ancora decisamente avanti nelle gerarchie, ma riuscire a farsi trovare pronti dopo tanta panchina non è mai scontato. Per Kujrakovic, dunque, la prima titolarità e le recenti prove rappresentano un’occasione per guadagnare considerazione. Il classe 2008 sta affrontando una categoria in cui può misurarsi con avversari e compagni più grandi, senza rinunciare al percorso con la propria nazionale. La strada per trovare maggiore spazio è ancora aperta, ma questa settimana gli ha permesso di mandare segnali incoraggianti.

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