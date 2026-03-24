Prospetti rossoblù: Pessina ed Helland pronti per le sfide internazionali

Il Bologna guarda al futuro e lo fa con fiducia, osservando con orgoglio due dei suoi giovanissimi vestire la maglia delle rispettive nazionali. Tra i nove giocatori rossoblù convocati infatti, spiccano anche i due più giovani della rosa: Massimo Pessina ed Eivind Helland, impegnati rispettivamente con l’Italia Under19 e la Norvegia Under21. Due prospetti su cui il club punta molto e che avranno una grande importanza in ottica futura.

Pessina: domani la sfida contro l’Ungheria U19

Massimo Pessina si è guadagnato la chiamata in Under19 grazie a un percorso in costante crescita, culminato con un esordio da ricordare. Il giovane portiere infatti, ha debuttato con la prima squadra lo scorso 9 novembre – ancora diciasettenne – nella prestigiosa sfida contro il Napoli terminata per 2-0.

Con Ravaglia indisponibile, quando all’8° minuto Skorupski ha richiesto il cambio, Pessina ha capito subito che quella sarebbe stata la sua grande occasione. Il portiere classe 2007 non si è fatto intimorire dalla pressione dello stadio di casa e si è reso protagonista di una vera impresa, mantenendo la porta inviolata e proteggendo il risultato.

Per Pessina, il primo impegno con la nazionale Under19 è fissato per domani, 25 marzo, con l’Italia che affronterà l’Ungheria alle ore 17: un’occasione importante per crescere e acquisire ancora più fiducia.

Venerdì il turno di Helland per Norvegia-Olanda U21

Occhi puntati anche su Eivind Helland, classe 2005, arrivato a Bologna nel mercato di gennaio dal Brann e che la piazza rossoblù non vede l’ora di scoprire. A dir la verità, Il giovane norvegese ha già avuto modo di “assaggiare” il calcio italiano, esordendo con la maglia rossoblù gli ultimi dieci minuti della sfortunata sfida di Coppa Italia contro la Lazio.

Nonostante la giovane età, Helland con i suoi 196 cm di altezza, sta sorprendendo Italiano, tant’è che al termine della vittoria contro il Sassuolo lo scorso 15 marzo, queste sono state le parole del tecnico: “Helland spinge forte in allenamento, da qui alla fine non posso non considerarlo per come si allena”.

Da qui fino al termine della stagione quindi, Helland avrà sicuramente modo di aumentare il suo minutaggio. L’ex Brann sarà fondamentale anche per la difesa della prossima stagione, con il Bologna che potrebbe optare per una coppia di centrali esclusivamente “from Norway” tra lui ed Heggem.

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