Quando torna Orsolini?

La domanda contiene speranze e inquietudini per i tempi di recupero dell’esterno destro rossoblù, uscito anzitempo dalla sfida in casa dell’Atalanta. Alla New Balance Arena, Orsolini era subentrato al minuto 60′ rilevando Jens Odgaard. Dopo 20 minuti precisi il cambio forzato, con l’ingresso di Nikola Moro. Il capitano del Bologna ha subito un risentimento ai flessori della coscia sinistra (come riportato nell’edizione odierna del Resto del Carlino), bollettino medico annunciato già dagli spogliatoi dell’impianto sportivo di Bergamo. Ieri non sono stati eseguiti gli esami strumentali di rito, dal momento che è necessario far scorrere 24 ore dal trauma subito per avere la contezza della situazione.

Orsolini e i tempi di recupero

A questo punto mister Tedesco e la dirigenza rossoblù scongiurano che i tempi di recupero siano quelli canonici. Circa 2/3 settimane di stop e in seguito il rientro in campo. Gli esami chiariranno l’entità dell’infortunio: un salvagente potrebbe essere rappresentato dalla pausa nazionali lunghissima (tre settimane tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre). In ogni caso, Orsolini salterà quasi certamente i match con Sassuolo, Napoli e Torino. Il primo rientro possibile potrebbe essere quello di Lecce dell’11 ottobre.

L’ultimo infortunio di Orsolini (problema agli adduttori) sopraggiunse alla vigilia di Bologna-Inter, match che chiudeva la Serie A 2025-2026. Un altro calciatore uscito malconcio dalla sfida con l’Atalanta è Emil Holm. Lo svedese ha accusato un fastidio al polpaccio, lo stesso che non gli ha permesso di giocare il Mondiale 2026 con la Svezia. «L’ho tolto perché ha avvertito un fastidio al polpaccio in cui si era infortunato», ha detto a caldo ai microfoni del post-partita Domenico Tedesco. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino non dovrebbe essere nulla di grave, quantomeno è ciò che filtrava nella giornata di ieri da Casteldebole.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook