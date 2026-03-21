Quanto ha incassato fin qui il Bologna dai premi UEFA?

Il cammino europeo del Bologna non sta portando soltanto entusiasmo e visibilità internazionale, ma anche un ritorno economico di assoluto rilievo. La partecipazione all’UEFA Europa League si sta trasformando in una vera e propria risorsa strategica per il club rossoblù, capace di incidere sul presente ma soprattutto sulle prospettive future. Ad oggi, il bottino accumulato ha già raggiunto una cifra considerevole: circa 21,9 milioni di euro. Una somma costruita passo dopo passo, grazie ai bonus garantiti dalla UEFA per la partecipazione alla competizione, ai risultati ottenuti nella prima fase e al percorso che ha portato la squadra fino ai quarti.

La vittoria contro la Roma

La vittoria del Bologna contro la Roma ha rappresentato quindi molto più di un semplice risultato positivo nel percorso europeo del gruppo. È stata la conferma della crescita di una squadra che, dopo mesi di alti e bassi, ha saputo ritrovare compattezza, qualità e convinzione proprio nel momento più importante della stagione. Il successo sui giallorossi non ha solo spalancato le porte a un ulteriore step nella competizione, ma ha anche inciso in maniera concreta sul piano economico, garantendo un nuovo bonus UEFA e contribuendo a far lievitare il bottino complessivo.

Quanto vale arrivare in fondo per il Bologna?

Se il presente è già positivo, il futuro potrebbe diventare ancora più interessante. Superare i quarti di finale per il Bologna aprirebbe scenari ancora più ambiziosi, sia dal punto di vista sportivo che finanziario. L’accesso alle semifinali garantirebbe infatti un premio di circa 4,2 milioni di euro. La qualificazione alla finale, in programma a Istanbul, porterebbe nelle casse del club ulteriori 7 milioni. E in caso di vittoria del trofeo, il premio finale sarebbe di 6 milioni. Facendo una proiezione complessiva, il percorso completo fino al trionfo finale potrebbe portare il Bologna a incassare oltre 39 milioni di euro.

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