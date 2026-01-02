Radio Casteldebole – Antivigilia di Inter-Bologna: allenamento ancora senza Skorupski

Il Bologna si avvicina a grandi passi alla prima gara del 2026 che lo metterà di fronte all’Inter di Cristian Chivu. I rossoblù stanno lavorando con attenzione, intensità e costanza per ritrovarsi in buona condizione, nonostante le difficoltà delle ultime settimane.

Dopo gli allenamenti dei giorni scorsi, che hanno visto la squadra giocare anche un amichevole contro il Lentigione (terminata 2-2), oggi la squadra si è concentrata su alcuni aspetti specifici. Mancano infatti solamente due giorni alla partita contro l’Inter, valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A ed è dunque il momento di trarre le somme del lavoro svolto.

Come attaccare e difendersi dall’Inter

La squadra questa mattina si è ritrovata per il penultimo allenamento completo della settimana. Il Bologna gli ordini di mister Vincenzo Italiano ha lavorato sulla tattica della partita contro l’Inter. Un lavoro approfondito su come difendersi e come attaccare la squadra nerazzurra.

La seduta di allenamento odierna ha visto i rossoblù eseguire una serie di esercitazioni tattiche, alla fine delle

quali la squadra ha lavorato sulle conclusioni in porta. Tra i problemi delle ultime settimane, infatti, il Bologna ha mostrato una certa difficoltà a finalizzare tutta la mole di gioco espressa. Nelle ultime quattro gare, infatti, i rossoblù hanno segnato appena due gol di cui uno (quello di Orsolini) su calcio di rigore. Se si allarga la lo sguardo alle ultime cinque, i gol diventano quattro ma con un altro rigore.

Bologna, contro l’Inter ancora senza Skorupski

Con Freuler rientrato definitivamente in gruppo, tanto da giocare la partita con il Lentigione, il Bologna in vista dell’Inter ha l’infermeria quasi vuota. Quasi perché degli infortuni gravi subiti ultimamente, resta ancora

da risolvere quello che riguarda Lukasz Skorupski.

L’estremo difensore bolognese, infatti, oggi ha svolto un’altra seduta differenziata. Difficile dunque che il polacco sarà a disposizione per la gara di San Siro in cui in porta ci sarà ancora Federico Ravaglia.

