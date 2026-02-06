Radio Casteldebole – Due assenti per un motivo speciale

Continua la preparazione dei rossoblù verso la gara di domenica contro il Parma. Il match si giocherà alle ore 12:30, ancora una volta tra le mura del Dall’Ara, di cui oggi si è parlato per quanto riguarda l’atteso – e bloccato – restyling.

Dopo il brutto ko con il Milan, a Casteldebole la situazione è più delicata che mai. Vincenzo Italiano è stato chiaro con i suoi ragazzi: bisogna invertire la rotta al più presto, al fine di non perdere il supporto e l’affetto della piazza rossoblù.

A Casteldebole, Freuler e Moro assenti per la nascita dei rispettivi figli

Nell’allenamento di oggi, i rossoblù hanno svolto una prima parte di attivazione atletica, seguita da esercitazioni tecnico-tattiche e da una partitella a campo ridotto. Assenti dalla seduta di oggi Remo Freuler e Nikola Moro, entrambi in permesso per la nascita dei rispettivi figli. A riposo invece Lorenzo De Silvestri, che sta ancora recuperando dopo la colica addominale avuta la scorsa settimana.

Bologna-Parma: Domani la conferma per il ritorno di Lucumi

Anche quest’oggi, Jhon Lucumi si è allenato regolarmente e domani, Italiano deciderà se il colombiano sarà in condizione per ripartire dal primo minuto al fianco di Heggem contro il Parma.

Nel frattempo, il tecnico rossoblù riflette sulla possibile formazione. Sulle corsie laterali di difesa, Zortea è in vantaggio sul neoarrivato Joao Mario, mentre a sinistra Lykogiannis è in pole dopo la giornata no di Miranda contro il Milan.

In attacco invece, Bernardeschi ha buone opportunità dal primo minuto, con Cambiaghi a sinistra e Odgaard sulla trequarti. A guidare l’attacco ci sarà Santi Castro.

Il Bologna lavora con l’obiettivo di regalare i 3 punti al Dall’Ara

Al Niccolò Galli si lavora duramente al fine di non deludere ulteriormente la piazza rossoblù. Piazza che, al momento, non ha la minima intenzione di abbandonare la squadra: domenica infatti sono già attesi un minimo di 24.000 spettatori, di cui 200 gli ospiti provenienti da Parma. La speranza è quella di rivedere finalmente una vittoria tra le mura di casa, che, in campionato, manca dal 2-0 contro il Napoli.

Allo stesso tempo, il Bologna deve sfruttare il punto debole dell’avversario. Il Parma infatti, non vince a Bologna dal 22 dicembre 2012, 2-1 in Serie A con reti di Valdes e Sansone, dopo il provvisorio vantaggio rossoblù con Sorensen.

Fonti: Bologna Fc, Dario Cervellati – Stadio

