Pobega, MVP di Udinese-Bologna (Il Resto del Carlino)

Al triplice fischio di Udinese-Bologna non c’è stato alcun dubbio: il titolo di MVP del match è andato direttamente a Tommaso Pobega, autore della doppietta che ha consegnato la vittoria nelle mani dei felsinei. Il centrocampista triestino è stato il decimo giocatore rossoblù ad andare in gol dall’inizio della stagione, dimostrando allo stesso tempo che il club ha fatto bene a dargli fiducia.

Tommaso Pobega leader in Udinese-Bologna: il centrocampista triestino ha risposto presente nel momento del bisogno

L’anno scorso Tommaso (arrivato in prestito dal Milan) aveva iniziato in sordina, per poi mostrare a tutti il proprio valore arrivando a servire 3 assist e a segnare 2 gol in campionato (più altri 2 tra Coppa Italia e Champions League). Dopo varie peripezie, il Bologna ha dunque deciso di riscattarlo per 11 milioni di euro, facendolo diventare un giocatore rossoblù a tutti gli effetti.

Adesso, dopo un inizio di stagione difficile, Pobega si è fatto trovare pronto nel momento del bisogno. Su un campo tosto come quello dell’Udinese, contro un avversario con cui il Bologna ha sempre faticato, il ragazzo originario di Trieste ha risposto presente e in pochi minuti (al 54′ e al 59′) ha firmato una doppietta che ha inevitabilmente indirizzato il match a favore dei rossoblù.

Grazie allo 0-3 di Udine, si può dire che Tommaso Pobega sia tornato protagonista della squadra rossoblù. Una squadra in cui la panchina è talmente lunga che ogni giocatore può entrare ed essere decisivo in qualsiasi momento. È anche grazie a questa caratteristica (che si aggiunge alla perfetta sinergia tra fase difensiva e offensiva) che il Bologna può permettersi di sognare in grande: adesso, infatti, i rossoblù sono quarti a parimerito con l’Inter e a meno tre dalla vetta della classifica. Sogni di Champions, sogni di scudetto.

(Fonte: Il Resto del Carlino, Marcello Giordano)

