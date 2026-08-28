Radio Casteldebole: il punto sul Bologna tra il recupero di Casale e la riconferma di Odgaard

Dopo il difficile esordio e la sconfitta incassata contro la Lazio, il Bologna di Domenico Tedesco è tornata al lavoro sul campo di Casteldebole per preparare con la massima concentrazione la seconda giornata di campionato, che vedrà i rossoblù impegnati nella complessa sfida di lunedì sera a Bergamo.

Il tecnico ha iniziato immediatamente a mettere mano a ciò che non ha funzionato al debutto, chiedendo a tutto il gruppo maggiore attenzione, ordine tattico e personalità per evitare quelle disattenzioni che sono pesate sul risultato della prima gara.

Sul fronte dell’infermeria arrivano però notizie incoraggianti: come riportato dal giornalista Dario Cervellati su Stadio, il difensore centrale Nicolò Casale, fermo da una ventina di giorni a causa di un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra, ha compiuto il primo fondamentale passo verso il rientro lavorando parzialmente con i compagni. Se non si registreranno sviluppi sul fronte del calciomercato, il giocatore proverà a strappare un posto nella lista dei convocati per la trasferta lombarda.

Le gerarchie nell’attacco del Bologna e il ruolo chiave di Odgaard

Per quanto riguarda il reparto d’attacco, la certezza principale nello scacchiere tattico di mister Tedesco si chiama Jens Odgaard. Nonostante le valutazioni estive vedessero il danese inizialmente destinato a un ruolo secondario, complice anche il risaputo “passo indietro” nelle prestazioni e nella collocazione tattica di Federico Bernardeschi, il classe 1999 si sta affermando come titolare imprescindibile.

Schierato nella posizione di mezz’ala destra offensiva all’interno del 4-3-3 rossoblù, Odgaard garantisce grandissima utilità: come riportato oggi dal giornalista Davide Centonze su Stadio, oltre a inserirsi con pericolosità tra le linee e cercare la conclusione verso la porta avversaria, assicura un costante lavoro di pressing e recupero palla in fase di non possesso, risultando fondamentale per aggredire i portatori di palla avversari.

Verso la sfida di Bergamo tra numeri e prospettive

Nonostante la gara contro la Lazio non sia stata la sua miglior prestazione assoluta in maglia rossoblù, il danese ha comunque lasciato il segno nelle azioni più pericolose, compresa la palla recuperata all’ultimo respiro che ha dato il via all’ultima occasione da gol del match.

La trasferta contro l’Atalanta rappresenterà un appuntamento speciale per lui: Odgaard scenderà infatti in campo per disputare la sua 90esima partita con il Bologna, avvicinandosi a grandi passi verso il traguardo delle 100 presenze. Arrivato inizialmente tra un po’ di scetticismo, l’attaccante si è conquistato a suon di prestazioni un posto di rilievo e rappresenta oggi una delle poche certezze della squadra su cui Tedesco intende insistere con decisione per scardinare il centrocampo bergamasco.

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