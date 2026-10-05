Radio Casteldebole – Verso Lecce-Bologna

Con l’inizio di questa nuova settimana si entra ufficialmente nel vivo della preparazione al ritorno in campo della Serie A.

In vista della fondamentale trasferta Lecce-Bologna, in programma domenica alle 15 al Via del Mare, mister Raffaele Palladino attende i nazionali e compatta il gruppo a Casteldebole per andare a caccia della prima vittoria rossoblù.

Allenamenti e rientri scaglionati

La ripresa degli allenamenti al centro tecnico “Niccolò Galli” è fissata per domani pomeriggio alle 15:00.

Alla seduta saranno già a disposizione, verosimilmente, Nicolò Cambiaghi (in campo stasera al Dall’Ara con la Nazionale, speranzoso di una maglia da titolare davanti al proprio pubblico), Matteo Pessina (in tribuna stasera al Dall’Ara) e Arthur Theate (Francia-Belgio), oltre ai già rientrati Torbjørn Heggem ed Eivind Helland, reduci dai rispettivi impegni con le selezioni norvegesi.

Mercoledì 7 ottobre dovrebbe ricomporsi la fetta più consistente della squadra con gli arrivi di Lewis Ferguson (Scozia) e Martin Vitík (Rep. Ceca), insieme ai giovani Samuel Mbangula (Belgio) e Ukko Happonen (Finlandia), impegnati nelle gare di U21 del martedì.

Gli ultimi a riaggregarsi a Casteldebole, tra giovedì 8 e venerdì 9, saranno i reduci dai lunghi viaggi intercontinentali: Rahim Alhassane (dopo Algeria-Niger) e Marco Libra Alvarado (dopo Giordania e Venezuela).

Intanto, l’infortunio di Emil Holm (operato con successo in Finlandia al tendine ischiocrurale e fuori per circa 6 mesi) ha accelerato il mercato: Matteo Darmian, già provato nell’amichevole persa 3-1 contro l’Ascoli, è sempre più vicino ad apporre la firma che lo legherà ai rossoblù fino a giugno.

Il piano di lavoro e le idee di formazione di Palladino

Il programma al Galli vedrà una ripresa leggera martedì, per poi entrare nel vivo mercoledì e giovedì: con il rientro dei primi gruppi si inizierà ad abbinare il lavoro atletico alle prime esercitazioni tattiche, per poi passare al focus anti-Lecce di venerdì e alla rifinitura di sabato.

Per la sfida con Di Francesco, le scelte di Palladino dipenderanno soprattutto dalle tossine dei nazionali, ma l’ossatura del 3-4-2-1 dovrebbe vedere Skorupski tra i pali; linea difensiva con Heggem, Helland e Theate; Zortea e Miranda sulle corsie esterne con Ferguson e Amondarain in mediana; sulla trequarti Bernardeschi e Cambiaghi a supporto dell’unica punta Piccoli.

Questo l’11 su cui Palladino sembra puntare per cercare la prima vittoria del Bologna in questa Serie A.

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