Bologna FC
Radio Casteldebole – Verso Lecce-Bologna
Verso la trasferta del Via del Mare: tra il rientro graduale dei nazionali, l’innesto di Darmian per sostituire Holm e il lavoro di Palladino a Casteldebole, ecco il punto completo sui rossoblù.
Con l’inizio di questa nuova settimana si entra ufficialmente nel vivo della preparazione al ritorno in campo della Serie A.
In vista della fondamentale trasferta Lecce-Bologna, in programma domenica alle 15 al Via del Mare, mister Raffaele Palladino attende i nazionali e compatta il gruppo a Casteldebole per andare a caccia della prima vittoria rossoblù.
Allenamenti e rientri scaglionati
La ripresa degli allenamenti al centro tecnico “Niccolò Galli” è fissata per domani pomeriggio alle 15:00.
Alla seduta saranno già a disposizione, verosimilmente, Nicolò Cambiaghi (in campo stasera al Dall’Ara con la Nazionale, speranzoso di una maglia da titolare davanti al proprio pubblico), Matteo Pessina (in tribuna stasera al Dall’Ara) e Arthur Theate (Francia-Belgio), oltre ai già rientrati Torbjørn Heggem ed Eivind Helland, reduci dai rispettivi impegni con le selezioni norvegesi.
Mercoledì 7 ottobre dovrebbe ricomporsi la fetta più consistente della squadra con gli arrivi di Lewis Ferguson (Scozia) e Martin Vitík (Rep. Ceca), insieme ai giovani Samuel Mbangula (Belgio) e Ukko Happonen (Finlandia), impegnati nelle gare di U21 del martedì.
Gli ultimi a riaggregarsi a Casteldebole, tra giovedì 8 e venerdì 9, saranno i reduci dai lunghi viaggi intercontinentali: Rahim Alhassane (dopo Algeria-Niger) e Marco Libra Alvarado (dopo Giordania e Venezuela).
Intanto, l’infortunio di Emil Holm (operato con successo in Finlandia al tendine ischiocrurale e fuori per circa 6 mesi) ha accelerato il mercato: Matteo Darmian, già provato nell’amichevole persa 3-1 contro l’Ascoli, è sempre più vicino ad apporre la firma che lo legherà ai rossoblù fino a giugno.
Il piano di lavoro e le idee di formazione di Palladino
Il programma al Galli vedrà una ripresa leggera martedì, per poi entrare nel vivo mercoledì e giovedì: con il rientro dei primi gruppi si inizierà ad abbinare il lavoro atletico alle prime esercitazioni tattiche, per poi passare al focus anti-Lecce di venerdì e alla rifinitura di sabato.
Per la sfida con Di Francesco, le scelte di Palladino dipenderanno soprattutto dalle tossine dei nazionali, ma l’ossatura del 3-4-2-1 dovrebbe vedere Skorupski tra i pali; linea difensiva con Heggem, Helland e Theate; Zortea e Miranda sulle corsie esterne con Ferguson e Amondarain in mediana; sulla trequarti Bernardeschi e Cambiaghi a supporto dell’unica punta Piccoli.
Questo l’11 su cui Palladino sembra puntare per cercare la prima vittoria del Bologna in questa Serie A.
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