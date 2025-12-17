Dopo l’arrivo ieri in tarda serata a Riad, in Arabia Saudita, per la Supercoppa Italiana, il Bologna è sceso in campo questa mattina per il primo allenamento in vista della gara contro l’Inter. I rossoblù hanno utilizzato le strutture dell’Al-Nassr.

La squadra di Vincenzo Italiano preparerà nelle strutture del club in cui gioca Cristiano Ronaldo infatti sia la gara contro l’Inter che l’eventuale finale. I rossoblù, in vista della semifinale contro i nerazzurri possono finalmente sorridere perché l’infermeria ha finalmente mandato segnali positivi dopo settimane di notizie negative.

Verso Bologna-Inter: novità Vitik

Nel primo allenamento in terra saudita, il Bologna è tornato in campo e nel gruppo dei giocatori a disposizione di Vincenzo Italiano e del suo staff c’era anche Martin Vitik. Il difensore ceco era assente da circa due settimane, si era infortunato prima della gara poi persa contro la Cremonese.

Il difensore ceco ha bruciato le tappe e allenandosi oggi con il gruppo e, dunque, anche domani alla vigilia della gara potrà perlomeno andare in panchina al “Awwal Stadium” di Riad nella serata di venerdì. Una buona notizia per Vincenzo Italiano che, in assenza di Vitik e Casale e prima ancora per gli acciacchi di Lucumí, aveva dovuto inventare Lorenzo De Silvestri da centrale del quartetto difensivo.

La seduta in Arabia Saudita

L’allenamento si è svolto in due parti: la prima ha visto la squadra impegnata in esercizi di riattivazione atletica, utili dopo il lungo viaggio aereo affrontato ieri. Poi lo staff ha coinvolto il gruppo in alcune esercitazione tecniche-tattiche con un occhio di riguardo a ciò che potrebbe capitare in partita. Mentre, nell’ultima parte dell’allenamento il gruppo ha giocato una partitella a campo ridotto.

L’infermeria

Nel frattempo, sotto il bel sole della mattinata di Riad (fino a ieri sulla capitale si erano abbattute forti piogge), si è visto in campo anche Lukasz Skorupski. Il numero uno rossoblù ha svolto un allenamento differenziato rispetto ai compagni.

In mattinata, invece, gli infortunati più indietro nel recupero, Remo Freuler e Nicolò Casale, hanno svolto un allenamento personalizzato a Casteldebole .

