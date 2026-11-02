Raimondo, l’infortunio è lungo: ecco quanto e contro chi starà fuori l’attaccante

Non ci voleva, e la notizia rattristisce tutto il mondo del calcio italiano. Si, perché quando un giovane come Antonio Raimondo dimostra così tanto in così poco tempo, alla prima vera occasione, un stop mediamente lungo non fa di certo il gioco della Serie A e nemmeno della Nazionale, visto la possibile convocazione ora sfumata. L’attaccante di proprietà del Bologna, ora al Frosinone, ha subito un infortunio alla caviglia e dovrà stare fuori per diverso tempo: ecco contro chi e quante partite salterà. All’orizzonte il ritorno potrebbe essere proprio contro i Rossoblù.

Raimondo, infortunio lungo: ecco quanto e contro chi starà fuori

Il comunicato arriva direttamente dal Frosinone, e il responso è alquanto negativo per Antonio Raimondo: l’attaccante di proprietà del Bologna, nel match di ieri tra i ciociari, sua attuale squadra, e il Torino, ha lasciato il campo dopo un brutto intervento alla caviglia sinistra. Dagli esami è emersa “una lesione multilegamentosa contusivo-distorsiva della caviglia sinistra”, il che significa quantomeno due mesi di stop (che potrebbero essere anche tre, in certi casi).

Quantomeno, sì: il Frosinone ha comunicato l’inizio dell’iter riabilitativo, che dovrebbe scongiurare l’intervento. Se così fosse, Raimondo, in questi possibili due mesi (nella migliore delle ipotesi), salterebbe le sfide contro: Cagliari, Milan, Parma, Inter, Udinese e Lazio. Queste sono le gare dei ciociari in A fino a fine anno. Presumibilmente, visti i tempi potrebbe tornare, se tutto procede nelle più ottimistiche previsioni, per le prime gare del 2027.

Il Bologna all’orizzonte

Le prime due sfide del Frosinone del nuovo anno saranno contro Roma e Bologna, rispettivamente nel weekend del 2 e nel turno infrasettimanale del 7 gennaio. Due mesi tondi, per la Roma, poco più per la sfida ai Rossoblù. Quest’ultima, a oggi, sembra più probabile se tutto andasse per il verso giusto e con una ri-atletizzazione adeguata. Sono tutte ipotesi nel giorno della diagnosi, è bene ricordare.

È però anche stimolante pensare che l’attaccante di proprietà del Bologna possa tornare a disposizione proprio per la sfida alla “sua” squadra, quella che riabbraccerà a fine stagione: lo stesso Bologna, per il bene del ragazzo, si augura assolutamente di ritrovarlo nella sfida ai ciociari: significherebbe che il “suo” attaccante sta bene, e sarebbe la notizia migliore per il futuro di entrambi. Nel campo delle ipotesi, queste, c’è una certezza: tutto il mondo Rossoblù abbraccia il suo “cinno”.

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