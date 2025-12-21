Ravaglia: un Robin a chilometro zero

Per chi il Bologna non lo segue abitualmente, Ravaglia potrebbe sembrare il classico eroe per un giorno, il protagonista inatteso che proviene dalle retrovie e fa sfoggio di sé in una serata magica. Eppure, lo diciamo sempre, il ventiseienne felsineo doc non è semplicemente un “secondo”. Anima della squadra, tifoso appassionatissimo da quando era piccolo e, da qualche anno, protagonista quando Skorupski non c’è stato, Fede si è scoperto un para-rigori e un eccellente portiere nell’uno contro uno. La sua crescita importante, solida ma costante, lo porterà a giocarsi una finale di Supercoppa da titolare. Ma, anche qui, c’è poco di cui stupirsi.

Uno vale l’altro

Scalzare un portiere come Skorupski non è facile. Durante l’era Motta, per qualche partita il 13 ci era riuscito. Ma, dopotutto, era Thiago: turnover e scelte sorprendenti erano all’ordine del giorno. Poi è arrivato Vincenzo, che ci ha tenuto a dimostrare un concetto importante. Quella dell’alternanza tra i pali non era una delle scelte estemporanee del suo predecessore. Piuttosto andrebbe interpretata come un’intuizione, che anche il calcio assennato del tecnico di Karlsruhe ha fatto propria. Lukasz, così, è rimasto il titolare, l’uno. Ma, ogni tanto, e già accadeva prima dell’infortunio, arriva il momento di Robin che, finalmente, sta iniziando a prendersi le luci della ribalta. Meritate, ma non solo per le paratone dell’Olimpico o per i rigori dell’altro ieri. No, perché a Bologna c’è un portierone che dimostra che il calcio italiano può ancora produrre talenti a chilometro zero.

