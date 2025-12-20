Lezioni di Italiano – L’Uomo delle Finali

Le storie più belle hanno, di solito, dei finali emozionanti. Vincenzo è un esperto di atti conclusivi e lunedì, in due anni e mezzo, ne avrà già giocati cinque. Quasi un record.

Per arrivare a questi risultati, bisogna essere colmi di “positiva” ambizione, avere una passione per il proprio lavoro e scegliere i “colori” giusti. Perchè le prime tre finali, sono state tre sconfitte e lunedì, contro il Napoli, si parte sullo zero a zero. Sarà complicato, ma lo era anche con l’Inter e lunedì in finale ci siamo noi.

Le finali a Firenze

Il pregresso, i primi tre epiloghi per far chiarezza, è solamente di colore viola: una finale di Coppa Italia e ben due di Conference League. Tutte e tre perse. Quasi un record. Nella finale di coppa Italia del 2023 la sconfitta per 1 a 2 fu per mano proprio dell’Inter.

In quella partita erano in campo Bastoni, Di Marco, Lautaro e Barella che hanno giocato venerdì sera. Contro il West Ham, in Conference League, Vincenzo perde l’incontro decisivo con gol di Bowen al 90′. E la maledizione degli ultimi minuti ricapita un anno dopo, contro l’Olimpiakos, nell’ultimo atto della Conference League 23/24, ad Atene. Niente Coppa, Italia e niente Conference League per Italiano, un allenatore etichettato “perdente” troppo presto.

Ma la storia di Vincenzo stava radicalmente per cambiare. Dopo aver scollinato l’Appenino verso nord, il 5 giugno 2024 Italiano firma per il Bologna e inizia la sua storia di vincente. In questo campionato, il Bologna arriva fino al quarto posto, alla 33sima giornata, per poi finire noni. E poi centra la vittoria contro il Milan, il 14 maggio 2025, in una storica finale di Coppa Italia, ribaltando definitivamente gli ultimi preconcetti su di lui e diventando uno degli allenatori più acclamati della Serie A.

Lunedì 22 dicembre 2025, due anni e mezzo dopo la prima finale, Vincenzo ci riprova, con i suoi ragazzi e con 500 irriducibili tifosi sugli spalti del King Saud University Stadium di Riyadh). La finale sarà contro il Napoli campione d’Italia, la finale di Super Coppa che il Bologna gioca per la prima volta.

Forza Ragazzi andiamo a vincerla la super Coppa!!!! E in panchina siederà l’Uomo delle Finali.

