Under 18, obiettivo semifinale: sulla strada c’è l’Atalanta

La stagione regolare del Bologna Under 18 si è conclusa con un brillante terzo posto. I rossoblù hanno raccolto 67 punti nelle 36 giornate disputate, frutto di 20 vittorie e 7 pareggi, confermando la crescita mostrata durante tutto il campionato. Un risultato costruito grazie al lavoro del tecnico Luigi Della Rocca, del suo staff e di un gruppo che ha saputo alzare progressivamente il proprio livello nel corso dei mesi.

L’ultimo impegno contro l’Inter si è chiuso con una sconfitta per 5-3, ma la classifica era ormai definita e l’attenzione è già rivolta all’appuntamento più importante.

Playoff: il cammino del Bologna

Come riportato dal sito ufficiale del Bologna, ad attendere i rossoblù ci sarà l’Atalanta, sesta al termine della stagione dopo un ultimo turno particolarmente combattuto. La sfida, in programma giovedì sul campo del Bologna, metterà in palio un posto in Semifinale, rendendo il match ancora più delicato.

Il regolamento premia il miglior piazzamento ottenuto durante la regular season. Cosa significa? In caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà ai tempi supplementari, ma non ai calci di rigore. Se l’equilibrio dovesse persistere anche dopo i 120 minuti complessivi, sarebbe il Bologna a qualificarsi al turno successivo.

Verso la semifinale

Chi riuscirà a superare questo ostacolo troverà sulla propria strada la Roma, seconda classificata, nella Semifinale in programma giovedì 11 giugno. Un eventuale approdo a quel turno rappresenterebbe un traguardo importante per il percorso del Bologna, cha ha costruito la propria stagione con continuità e solidità.

Nella parte opposta del tabellone, invece, Torino e Cesena, rispettivamente quarto e quinto al termine della regular season, si contenderanno l’accesso alla sfida contro l’Inter, che ha chiuso il campionato al primo posto.

L’atto conclusivo della competizione è fissato per sabato 13 giugno a Cesena. L’Under 18 rossoblù riuscirà a proseguire il proprio percorso e a giocarsi fino in fondo le proprie chance?

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