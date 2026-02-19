Brann-Bologna (0-1), Freuler: «Vincere aiuta a vincere. Noi lo vogliamo fare per i nostri tifosi»

Solido, lucido e sempre al centro delle trame rossoblù. Nel successo conquistato dal Bologna sul campo del Brann, valido per l’andata dei playoff di Europa League, Remo Freuler ha incarnato alla perfezione lo spirito di una squadra compatta e matura, in grado di soffrire senza farsi abbattere, ma anzi tentare di colpire. Al termine della gara di Bergen, il centrocampista svizzero ha analizzato la prestazione della squadra. Parole che spiegano la partita ma soprattutto l’anima con cui il Bologna l’ha giocata.

Le dichiarazioni di Remo Freuler post Brann-Bologna

C’era un freddo molto pungente questa sera, ma soprattutto un campo brutto. Avete conquistato una vittoria per cui era anche difficile giocare a calcio. Ma voi avete giocato di astuzia, di intelligenza e di abilità…

«Si hai detto tutto (ride). Sì ovviamente il campo non era bellissimo. Non si poteva giocare bene palla a terra, quindi la partita è stata palle lunghe contro palle lunghe. Noi siamo stati bravi perché abbiamo difeso bene e concesso poco. Abbiamo portato a casa un risultato assolutamente ottimo in vista del ritorno».

Sta tornando il bologna che aveva rubato complimenti a tutta Europa e a tutta Italia? Ci avete fatto un po’ preoccupare con quel periodo negativo. Ora due vittorie consecutive fanno ben sperare per il ritorno del Bologna.

«Le vittorie fanno sempre bene. Vincere aiuta a vincere, quindi speriamo di continuare così. Però sappiamo che adesso in campionato abbiamo prodotto solo una vittoria dopo questo periodo e ci aspetta una partita difficile contro l’Udinese. Noi adesso vogliamo fare qualcosa di buono per i nostri tifosi anche a casa nostra e regalare loro i tre punti lunedì».

Feruler, ci parli di questo centrocampo a tre? Come vi state trovando e come state cambiando il gioco del Bologna? Vi da più tranquillità e gestione nella fase di non possesso?

«Anche noi abbiamo pensato ovviamente a cosa non è andato bene nei mesi di dicembre e gennaio. Perciò dovevamo eseguire degli adattamenti. Non so se avete notato ma noi abbiamo fatto dei piccoli aggiustamenti nell’ultimo periodo e credo che stiano dando i giusti frutti. Spero che possiamo continuare così».

