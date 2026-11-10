RES Donna Roma-Bologna, finisce 1-1: scalata in classifica ancora possibile

Pareggio amaro per il Bologna femminile nella Capitale: le rossoblù hanno subito la rete del definitivo 1-1 al 90′ in casa della RES Donna Roma, complice l’ennesima disattenzione con Pasar protagonista. Dopo otto giornate, le rossoblù si trovano al sesto posto a quota 11 punti, a -8 dalla capolista Cesena.

L’allenatore Leandri può sorridere sia perché le concorrenti per il titolo non sono scappate, e poi perché la sua squadra ha risposto ancora una volta presente. Come riportato da Davide Centonze nell’edizione odierna di Più Stadio, fino alla sosta natalizia è lecito aspettare una serie di vittorie che permettano alla squadra di continuare la scalata verso il successo.

RES Donna Roma-Bologna femminile, Leandri: «Serve lavorare»

Al termine del match, è arrivato anche il commento di mister Leandri: «L’unico modo per uscire da questa situazione è lavorare. Dispiace perché non è la prima volta che capitano situazioni del genere al 90′. Peccato dopo un’altra gara in cui la prestazione c’è stata, e penso che per quanto mostrato meritassimo i tre punti, come già in altre occasioni come contro il Frosinone». E ancora: «Le ragazze hanno mantenuto l’attenzione alta per tutta la gara, si tratta di errori individuali come possono capitare agli attaccanti. Insisteremo guardando ancora meglio i particolari, sperando di non pagare così tanto in futuro ogni singolo errore a carissimo prezzo».

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