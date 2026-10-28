Novità sui recuperi in casa Bologna: Orsolini accelera, Piccoli guarda al Parma

Le prossime sedute di allenamento potrebbero riservare novità importanti per il Bologna. Rispetto alle previsioni iniziali, Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli provano infatti ad accorciare i tempi, con due obiettivi differenti che potrebbero incidere sulle scelte di Raffaele Palladino nelle prossime giornate.

Orsolini, giovedì il possibile ritorno in gruppo

Se il programma verrà rispettato e le risposte fisiche saranno positive, Orsolini potrebbe tornare a disposizione per la sfida casalinga contro il Monza. Un’eventualità che cambierebbe le prospettive rispetto a quanto ipotizzato nei giorni scorsi.

Le conseguenze potrebbero riguardare anche Bernardeschi, atteso da una maglia da titolare nella gara di questa sera contro il Milan. Il suo impiego successivo andrebbe valutato anche alla luce dell’eventuale recupero del compagno.

Piccoli, il rientro può dare nuove soluzioni in attacco

Per Piccoli, invece, il traguardo rimane la trasferta di Parma, ultima partita prima della sosta per le nazionali. Il suo ritorno avrebbe un significato particolare per un reparto che deve fare i conti con le condizioni di Enem, alle prese con un problema al tendine d’Achille, e con una condizione fisica di Dovbyk ancora da perfezionare.

Monza e Parma, due appuntamenti che pesano

Le prossime partite saranno passaggi delicati per il Bologna. Il confronto con il Monza e la successiva trasferta al Tardini possono incidere sulla classifica e sulle prospettive della squadra, il tutto sarà legato ai risultati degli impegni precedenti, a partire da quello di oggi contro il Milan. In questo senso, anticipare il rientro di Orsolini e ritrovare Piccoli prima della sosta sarebbe un aiuto concreto per Palladino, che dovrà gestire le energie e le rotazioni in un momento fondamentale della stagione.

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